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國民黨：處分黨產如實申報 勿冷飯熱炒

發稿時間：2018/01/23 17:36

最新更新：2018/01/23 17:36

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（中央社記者謝佳珍台北23日電）中國國民黨文化傳播委員會副主任委員洪孟楷今天表示，國民黨處分黨產，依規定如實申報，過程中若有不法，早就在前總統陳水扁執政時被清算或遭稽查，請黨產會不要冷飯熱炒。

黨產會今天召開記者會表示，國民黨從民國83年至今，已出售的名下土地面積相當於128個小巨蛋，包括張榮發基金會、國發院等處，售出土地若為不當取得財產，仍可追徵。

洪孟楷下午表示，國民黨從民國83年開始依規定申報，一直採取公開透明的態度，且交由專業會計師每年做資產的增減、如實申報，完全依政府規定。

洪孟楷說，黨產會大張旗鼓召開記者會說明，冷飯熱炒、不當比喻。如果真要比喻，已經被法院判四度敗訴的黨產會，其一年新台幣5500萬元的公務預算，換算將可以供給3萬9000多個學童一年營養午餐，這樣的黑機關還要持續浪費納稅人的錢嗎？

洪孟楷表示，國民黨過往在處分所有土地時，也是為了資遣員工所做出不得不的法定義務支出，如果在過程當中有任何不法，早就應該於當時的前總統陳水扁執政時被清算，或是每年申報時被檢調單位稽查。

他說，民進黨利用國家機器把國民黨現金凍結，現在又進一步針對合法土地，目的是否為讓國民黨連辦公地點都沒有？1070123

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