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田秋堇轉任監委 僑委會頒發一等華光獎章

發稿時間：2018/01/23 18:30

最新更新：2018/01/23 18:41

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僑務委員會23日為將出任監察委員的副委員長田秋堇（左）舉辦歡送會，會中並頒贈一等華光專業獎章給給她，由僑委會委員長吳新興（右）主持典禮。中央社記者孫仲達攝　107年1月23日僑務委員會23日為將出任監察委員的副委員長田秋堇（左）舉辦歡送會，會中並頒贈一等華光專業獎章給給她，由僑委會委員長吳新興（右）主持典禮。中央社記者孫仲達攝　107年1月23日

（中央社記者呂欣憓台北23日電）僑務委員會副委員長田秋堇轉任監察委員，僑委會今天頒發一等華光獎章和證書給田秋堇，感謝她對僑務工作的貢獻。

立法院日前投票同意11名監察委員補提名人選，總統府17日發布總統令，特任王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲為監察院第五屆監察委員，任期至民國109年7月31日止。

僑委會今天舉辦活動歡送田秋堇，並由委員長吳新興頒發田秋堇一等華光專業獎章和證書，各單位工作人員送上鮮花和紀念品，表達不捨的心情。

吳新興致詞時表示，田秋堇從事僑務工作不帶意識形態，表現很好令他印象深刻。

田秋堇致詞時則紅了眼眶，表示真的很捨不得，僑務工作非常重要，例如現在政府推動的新南向政策，就是由僑委會推動的僑生政策打好基礎，但是她不得不回到原來的戰場，關心她在意的能源和環保議題，因為這是國家的根本。

根據僑務委員會專業獎章頒給辦法規定，僑委會為獎勵海內外有功僑務人士，特依獎章規定頒發華光專業獎章，分為一等、二等、三等。1070123

中華民國僑務委員會23日為即將接任監察委員的副委員長田秋堇（前右）舉辦歡送會，田秋堇的母親田孟淑（前左）也出席。中央社記者孫仲達攝　107年1月23日中華民國僑務委員會23日為即將接任監察委員的副委員長田秋堇（前右）舉辦歡送會，田秋堇的母親田孟淑（前左）也出席。中央社記者孫仲達攝　107年1月23日
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