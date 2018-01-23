田秋堇轉任監委 僑委會頒發一等華光獎章

僑務委員會23日為將出任監察委員的副委員長田秋堇（左）舉辦歡送會，會中並頒贈一等華光專業獎章給給她，由僑委會委員長吳新興（右）主持典禮。中央社記者孫仲達攝 107年1月23日

（中央社記者呂欣憓台北23日電）僑務委員會副委員長田秋堇轉任監察委員，僑委會今天頒發一等華光獎章和證書給田秋堇，感謝她對僑務工作的貢獻。



立法院日前投票同意11名監察委員補提名人選，總統府17日發布總統令，特任王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲為監察院第五屆監察委員，任期至民國109年7月31日止。



僑委會今天舉辦活動歡送田秋堇，並由委員長吳新興頒發田秋堇一等華光專業獎章和證書，各單位工作人員送上鮮花和紀念品，表達不捨的心情。



吳新興致詞時表示，田秋堇從事僑務工作不帶意識形態，表現很好令他印象深刻。



田秋堇致詞時則紅了眼眶，表示真的很捨不得，僑務工作非常重要，例如現在政府推動的新南向政策，就是由僑委會推動的僑生政策打好基礎，但是她不得不回到原來的戰場，關心她在意的能源和環保議題，因為這是國家的根本。



根據僑務委員會專業獎章頒給辦法規定，僑委會為獎勵海內外有功僑務人士，特依獎章規定頒發華光專業獎章，分為一等、二等、三等。1070123



