/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Tizzy Bac東京大雪爐石戰記謝淑薇
>rss

加薪補助 賴清德：公所臨時人員也納入

發稿時間：2018/01/23 19:54

最新更新：2018/01/23 19:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）行政院長賴清德今天表示，公務員加薪3%政策，包括縣府臨時人員、鄉鎮公所人員加薪衍生經費，只要收支差短的，「行政院願意埋單」，以免加重縣市政府負擔。

賴清德今天下午訪視苗栗行程滿檔，最後一站出席在縣府國際會議廳舉行的「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長照業務座談會」，他在致詞時，對於苗栗縣長徐耀昌提出多項建請行政院協助事項予以正面回應，包括支持縣府年關資金調度、苗栗縣成立重度級急救責任醫院以及公務員加薪3%補助等。

賴清德表示，僅管目前中央總預算案仍在立法院協商，不過一旦通過，公務人員加薪3%的部分，本來臨時人員經費要由縣市政府負責，「這部分我們行政院願意埋單」，同時也會一起解決各鄉鎮公所加薪所衍生出的人事經費問題，避免加重縣政府負擔。

行政院官員指出，行政院對縣市政府及公所臨時人員加薪補助全國一致，只要歲出、歲入有收支差短，就會補助。

另外，年關將近，賴清德指出，行政院主計總處將大力協助苗栗縣政府財政調度，確保過年期間，所有同仁都可順利領到薪水及年終獎金，甚至對於廠商請領工程款的資金調度，只要符合完成法定程序，都會協助調度，讓承包廠商順利領得到工程款。

苗栗縣政府主計處長陳榮貴告訴中央社記者，過去中央對於軍公教加薪補助政策僅限於編制內正式公務人員，這次賴清德訪視苗栗，帶來加碼利多消息，對於縣府年關資金調度，猶如吃下一顆定心丸。1070123

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP