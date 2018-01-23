加薪補助 賴清德：公所臨時人員也納入

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）行政院長賴清德今天表示，公務員加薪3%政策，包括縣府臨時人員、鄉鎮公所人員加薪衍生經費，只要收支差短的，「行政院願意埋單」，以免加重縣市政府負擔。



賴清德今天下午訪視苗栗行程滿檔，最後一站出席在縣府國際會議廳舉行的「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長照業務座談會」，他在致詞時，對於苗栗縣長徐耀昌提出多項建請行政院協助事項予以正面回應，包括支持縣府年關資金調度、苗栗縣成立重度級急救責任醫院以及公務員加薪3%補助等。



賴清德表示，僅管目前中央總預算案仍在立法院協商，不過一旦通過，公務人員加薪3%的部分，本來臨時人員經費要由縣市政府負責，「這部分我們行政院願意埋單」，同時也會一起解決各鄉鎮公所加薪所衍生出的人事經費問題，避免加重縣政府負擔。



行政院官員指出，行政院對縣市政府及公所臨時人員加薪補助全國一致，只要歲出、歲入有收支差短，就會補助。



另外，年關將近，賴清德指出，行政院主計總處將大力協助苗栗縣政府財政調度，確保過年期間，所有同仁都可順利領到薪水及年終獎金，甚至對於廠商請領工程款的資金調度，只要符合完成法定程序，都會協助調度，讓承包廠商順利領得到工程款。



苗栗縣政府主計處長陳榮貴告訴中央社記者，過去中央對於軍公教加薪補助政策僅限於編制內正式公務人員，這次賴清德訪視苗栗，帶來加碼利多消息，對於縣府年關資金調度，猶如吃下一顆定心丸。1070123