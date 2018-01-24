黃偉哲：競選費沒上億 初選告段落再公布

民進黨立委黃偉哲（圖）24日接受廣播節目專訪，談民進黨台南市長初選。中央社記者謝佳璋攝 107年1月24日

（中央社記者王承中台北24日電）已登記參加民進黨內台南市長初選的立委黃偉哲今天表示，競選經費有上千萬，但沒有到上億元，等初選告一段落再公布才有意義；他也說，明天中央黨部將進行台南市長提名協調。



民主進步黨選舉對策委員會（簡稱選對會）依照黨內「公職候選人提名條例」開始陸續召集宜蘭縣、嘉義縣、台南市、高雄市提名初選參選人召開協調會議，民進黨23日晚上召開高雄市長提名初選協調會議，是第一場協調會議。



黃偉哲下午接受媒體專訪表示，明天（25日）下午中央黨部將針對台南市長提名進行協調，看大家是否接受協調式民調，黨內將做民調，在退出期限截止前給有意角逐提名的人看，若有人要退出就會退還新台幣100萬元登記費，過去屏東縣、台中市初選時都發生過。



對於同黨對手李俊毅、陳亭妃都公開競選經費，李俊毅一年1270多萬元、陳亭妃則是3000多萬元，黃偉哲表示，願意公布但應等初選告一段落再公布才有意義，競選經費有到千萬元，但沒有到上億元。



黃偉哲說，絕對沒有跟特定派系，包括新潮流有利益交換，而行政院長賴清德子弟兵中具指標性的幹部有來支持，在團隊中幫忙輔選。1070124