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海龍蛙兵硬漢週 金門登場挑戰極限

發稿時間：2018/01/24 14:44

最新更新：2018/01/24 15:17

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陸軍海龍蛙兵期末鑑測在金門登場，11位學員在冷咧的寒風中，面對5天俗稱「硬漢週」的極限挑戰，合格通過者才能正式成為海龍蛙兵。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年1月24日陸軍海龍蛙兵期末鑑測在金門登場，11位學員在冷咧的寒風中，面對5天俗稱「硬漢週」的極限挑戰，合格通過者才能正式成為海龍蛙兵。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年1月24日

（中央社記者呂欣憓台北24日電）陸軍海龍蛙兵期末鑑測本週在金門登場，11名學員在寒風中，面對5天俗稱「硬漢週」的極限挑戰，合格通過者，才能拿到蛙牌，正式成為海龍蛙兵。

俗稱海龍蛙兵的陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營儲訓隊第144期「硬漢週」期末鑑測本週正式登場，學員們第一天接受單槓、仰臥起坐、臥推、槓鈴等基礎體能測驗，第二天則是跑步、游泳、山地戰技等測驗，學員們展現堅定的意志與旺盛的企圖心，希望順利通過後續的重重考驗。

期末鑑測今天進入第三天，國防部發言人臉書分享了一支海龍蛙兵在金門訓練的影片，在金門嚴寒的天氣下，學員們只穿紅色短褲，在金門料羅灣的海邊長跑、匍匐前進，教官還會以冷水潑灑在學員身上，更添艱辛，影片字幕寫著「非常辛苦、非常煎熬，但只能告訴自己撐下去。」

軍聞社報導指出，在儲訓隊裡面，不管是新兵或是轉調的軍士官，都必須接受為期20週以上、區分成數個階段的訓練，除了基礎體能像是潛水、水中爆破、障礙排除、水文偵測、操艇等水上戰技，還有陸地格鬥、突擊作戰，以及擒拿、奪刀、奪槍、跆拳等專精訓練。

學員還必須學習進階訓練包括攀降、爆破與野外求生等山地戰技，讓每位蛙兵都能執行「全天候」、「全地型」的任務，在體能與水上戰技、專業專長及品德操守等訓測項目均合格後，才能由「蝌蚪」蛻變成「蛙」，成為一位合格的陸軍海龍蛙兵。1070124

陸軍海龍蛙兵期末鑑測在金門登場，11位學員在冷咧的寒風中，面對5天俗稱「硬漢週」的極限挑戰，合格通過者才能正式成為海龍蛙兵。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年1月24日陸軍海龍蛙兵期末鑑測在金門登場，11位學員在冷咧的寒風中，面對5天俗稱「硬漢週」的極限挑戰，合格通過者才能正式成為海龍蛙兵。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年1月24日
陸軍海龍蛙兵期末鑑測在金門登場，11位學員在冷咧的寒風中，面對5天俗稱「硬漢週」的極限挑戰，合格通過者才能正式成為海龍蛙兵。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年1月24日陸軍海龍蛙兵期末鑑測在金門登場，11位學員在冷咧的寒風中，面對5天俗稱「硬漢週」的極限挑戰，合格通過者才能正式成為海龍蛙兵。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年1月24日
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