黨產會：各地民眾服務社 6成設址國民黨

（中央社記者顧荃台北24日電）黨產會今天公布民眾服務社初步調查報告指出，全國各地共有383處民眾服務社，其中65%設址於國民黨黨部或黨營事業；民眾服務站做為國民黨組織的掩護，黨部與服務處站相互依存。



不當黨產處理委員會2月2日將針對中華民國民眾服務總社是否屬於中國國民黨附隨組織召開聽證會，今天中午公布初步調查報告。



報告指出，國民黨35年3月的中央執行委員會第2次全體會議通過加強民眾運動案，要求各級黨部籌設民眾服務處；40年起在全國各縣市、鄉鎮市區陸續成立民眾服務處站；其後「中華民國服務社」於51年7月2日成立，74年更名為現在的「中華民國民眾服務總社」，總社社址與國民黨中央黨部地址相同。



報告表示，目前全國各地共有383個民眾服務社（含總社），其中設址於國民黨或黨營事業中投公司及其子公司名下建物者，合計252處，佔總數約65%。另依國民黨網站資料，全國共有135處黨部，其中125處與各地民眾服務社位於同一地址，超過92%。



在民眾服務社組織方面，報告表示，國民黨設置各地民眾服務站，做為國民黨組織的掩護，黨部與服務處站相互依存；91年國民黨出版的「中央」月刊寫到，各地民眾服務社成立後，對內以區黨部行文，對外則以民眾服務社為招牌，名稱雖然有兩種，但是工作內容與性質一致。



在人事方面，報告說，民眾服務社的社員及理監事多為國民黨黨員，國民黨主席吳敦義曾任人民服務社社員代表，歷屆理事長包括國民黨前副主席林豐正、前國民黨秘書長章孝嚴、許水德等人，現任理事長則為廖了以。



在業務方面，民眾服務社是國民黨群眾工作的第一線， 吸收民眾加入國民黨，明訂於「中國國民黨推行民眾服務工作綱要」要點中；民眾服務社也參與國民黨輔選事務，例如103年台中市、新竹縣民眾服務社辦理當時國民黨台中市長候選人胡志強及新竹縣長候選人邱鏡淳的後援會活動。



時任國民黨副主席的吳敦義在105年10月14日至台南時表示，未來各區黨部 民眾服務站若缺人手，希望黨籍議員可以派服務處助理支援；國民黨網站上也刊載有關民眾服務社業務及相關事務。



在財務與資產方面，報告表示，民眾服務社96年回覆給內政部的函文說，總社業務為擬定工作計畫交各地方民眾服務社執行，未曾向社員收取會費或接受捐款，行政等費用均用國民黨辦公設施。



依「中國國民黨台灣省委員會各縣市民眾服務處（站）設置辦法」第11條規定，各縣市民眾服務處（站）經費，由主管黨部補助，民眾服務社設立之初部分經費係由國民黨黨部處理；國民黨黨部也補助部份民眾服務處站房屋之興建。



例如民眾服務社在台北市愛國東路100及102號辦公大樓產權變更移轉給國民黨中央委員會，就是因該建物是中央委員會過去以民眾服務社總社名義標購；依地籍資料，各地民眾服務社多年來共有14處不動產更名登記給國民黨，原因是國民黨要求，若這些房地產籌建費用由國民黨捐助，應以省級黨部名義登記。1070124