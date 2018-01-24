國史館總統藝廊 展示館藏各國市鑰

國史館「總統的藝廊」展區，近期已完成例行更展，目前正展示「館藏各國市鑰精選」；這次有展出的法國巴黎市市鑰，是館藏中唯一的歐洲致贈城市。中央社記者葉素萍攝 107年1月24日

（中央社記者葉素萍台北24日電）國史館「總統的藝廊」展區，近期已完成例行更展，目前正展示「館藏各國市鑰精選」，讓參觀者可以一窺千里以外不同國家市鑰的藝術造型。



國史館「總統的藝廊」廊道，2017年初以「新南向畫作選粹」為題，展出館藏總統副總統文物中來自東南亞諸國的畫作或浮雕，展期將近1年，2018年初完成例行更展，目前正展出「城市榮譽的象徵-館藏各國市鑰精選」。



國史館從館藏總統副總統文物中，精選來自美、歐、非洲等10餘國的20餘座大小城市市鑰，參照總統、副總統出訪由西到東飛越兩大洋的路線，按「美國」、「中南美洲」、「歐洲與非洲」3個分類地區以實物原件展出，現場背板還附上地圖，標註市鑰致贈城市所在地點。



根據國史館資料，市鑰源於歐洲，代表「進入城市的自由」，獲贈市鑰象徵獲得該城市的最高榮譽。在外交場合上，由受訪地點首長向到訪貴賓致贈市鑰的儀式，讓各國藉以發揚城市外交、顯現國際邦誼。



國史館說，目前館藏的各國市鑰，大多是總統、副總統出訪或在府接見外國賓客時受贈的。就單一致贈國家而言，以來自美國城市致贈者最多；以洲別而言，以中南美洲地區國家城市致贈者眾，這與總統、副總統近20餘年來多次出訪當地友邦有關。此外，這次有展出的法國巴黎市市鑰，是館藏中唯一的歐洲致贈城市。1070124



