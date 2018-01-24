馬英九訪台南 重提馬習會一中各表

前總統馬英九（左）24日造訪台南，到新營區出席台南市工商婦女協會理事長交接典禮並致詞。中央社記者楊思瑞攝 107年1月24日

（中央社記者楊思瑞台南24日電）前總統馬英九今天造訪台南時，陪同的國民黨台南市黨部主委謝龍介公開呼籲總統蔡英文可與中國領導人對談。馬英九重申在3年前的「馬習會」中，提到一中各表及中華民國憲法。



馬英九今天在謝龍介等人陪同下，先到新營區出席台南市工商婦女協會理事長交接典禮；隨後再轉往國民黨台南市議員林燕祝位於永康區的服務處與支持者見面，並當場揮毫贈字。



謝龍介在台南市工商婦女協會理事長交接典禮致詞時表示，蔡總統上任後兩岸關係不佳，他支持蔡總統和中國對談。最好能像馬英九一樣，去新加坡與中國國家主席習近平見面。



馬英九在致詞時表示，他在與習近平見面的正式會議中提到，所謂一中各表共識，是絕對不會表到兩個中國、一中一台、台灣獨立，因為這是中華民國憲法所不允許的。回國後就把正式的會議記錄逐字稿全部交給立法院內政委員會。



他說，有史以來還沒有一個中華民國的官員，更不用說中華民國的總統，在中國大陸的領導人面前提到這些，特別是中華民國憲法。



馬英九表示，與大陸的貿易佔台灣出口將近40%。謝龍介已經說，蔡總統應該想法子跟習近平也一樣碰個面，把最近雙方交流不順利的狀況解決。1070124



