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余天向蔡英文反映 憂女兒與黨內同區競爭

發稿時間：2018/01/24 19:43

最新更新：2018/01/24 20:42

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民進黨24日舉行中執會，會中新北市黨部主委余天以女兒余筱萍與前民進黨發言人吳沛憶競選同選區市議員一事，當面向黨主席蔡英文反映，提醒選對會事前多做商量，不要造成自己人彼此競爭。中央社記者孫仲達攝　107年1月24日民進黨24日舉行中執會，會中新北市黨部主委余天以女兒余筱萍與前民進黨發言人吳沛憶競選同選區市議員一事，當面向黨主席蔡英文反映，提醒選對會事前多做商量，不要造成自己人彼此競爭。中央社記者孫仲達攝　107年1月24日

（中央社記者范正祥台北24日電）民進黨新北市黨部主委余天今天以女兒余筱萍與前民進黨發言人吳沛憶競選同選區市議員一事，當面向黨主席蔡英文反映，提醒選對會事前多做商量，不要造成自己人彼此競爭。

余天接受中央社記者訪問時強調，吳沛憶也很優秀，他下午在中央執行委員會中當著蔡英文面前反映此事，是希望民主進步黨選舉對策委員會可以多注意避免黨內互爭，並不是指只有他女兒才能選、別人不能競爭，外界不要誤會意思。

余天強調，他是立場公正的人，自己擔任民進黨新北市黨部主委，就不讓女兒在新北市選區競選議員，以免外界質疑不公，或影響其他在這選區參選的人。

他說，今天在中執會上發言表達，意思是黨中央既然去年4月就知道余筱萍已表態參選中正、萬華區的市議員，如果黨內還有人要參選，是不是可以事先大家一起商量，看是怎麼樣的協調，對彼此和民進黨最好，不要造成自己人彼此競爭。

余天強調，希望選對會應該注意這樣的事情，如果大家事先能商量，或許從一開始就可以另外選擇改到其他選區參選，包括余筱萍也可以考慮到其他選區參選。

蔡英文等與會者在中執會聽取余天表達意見。兼任選對會共同召集人之一的民進黨秘書長洪耀福表示，參與選舉是每位黨員的權利，並非黨中央派吳沛憶參選。

對於被以為氣得走出會議室，幾分鐘後才重回會議室，余天澄清，他是去洗手間。1070124

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