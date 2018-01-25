潘孟安發三不聲明 對黨各級初選保持中立

民進黨正進行鄉鎮市長及縣議員參選的黨內登記，登記屏東市長初選的邱名璋，競選看板推出與屏東縣長潘孟安的合照宣傳。潘孟安聲明表示，為公平起見，初選階段將維持中立。（邱名璋服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月25日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）民進黨正進行鄉鎮市長及縣議員參選的黨內登記，屏東縣長潘孟安今發出不參與各級初選、不參加競選活動、不介入候選人競爭的三不聲明。



潘孟安已被民進黨提名為屏東縣長參選人，民進黨屏東各鄉鎮市長及縣議員黨內初選競爭激烈，在黨內登記還沒開始前，不少有意參選的人已掛出跟潘孟安的合照，有些互相競爭的鄉鎮市長參選人也以與潘孟安的合照當招牌。



潘孟安聲明表示，為公平起見，初選階段將維持中立，秉持三不原則不參與各級初選、不參加競選活動、不介入候選人競爭， 初選期間，他將以縣政推動為主，婉拒所有黨內初選的相關造勢活動。



已登記參加屏東市長黨內初選的民進黨屏東縣黨部主委李清聖與縣政府工業策進會總幹事邱名璋，兩人都掛出與潘孟安合照的競選看板，兩人對潘孟安的三不聲明表示尊重，但也都表示，不會撤下與潘孟安合照的競選看板。



屏東縣政府發言人黃建嘉表示，潘孟安不會要求黨內初選參選人將與他合照的競選看板撤下。1070125