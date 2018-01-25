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國防部：國防事務專員有利經驗傳承

發稿時間：2018/01/25 15:46

最新更新：2018/01/25 15:46

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（中央社記者呂欣憓台北25日電）國防部今天表示，推動國防事務專員制，是要讓9種難以取代且培養不易的軍職職缺，轉用為國防事務專員，有利經驗與技術傳承；今年為試行年，全案將採滾動式逐年修調。

國防部推行國防事務專員制度，讓屆退的軍官退伍後可以繼續留在軍中服務，署名吳人中的陸軍少校今天投書自由時報，指出目前國防部公布的職務，幾乎全依現行缺員或將屆退員額照抄重貼，只是省下軍文職間的預算，無法真正與目標結合。

吳人中認為，更令人費解的是某些甄選「職務」與「業務範疇」，部分專員業務僅為「彙整會議資料」、「一般行政業務」；諸如「主財資料處理官」、「自動資料處理官」、「資料作業官」、「電視作業官」等，應該隨著資訊化而精簡或外包；為數不少的「督導官」、「督導士」，更讓人看了直搖頭。

國防部發布新聞稿回應，此案是考量國家投注大量資源，培育國防專業人力，囿於軍隊任務特性及屆齡服役限制無法長留久用，必須離開國防專業職場，形成資源浪費， 而檢討軍文職人力結構調整，鼓勵屆退軍職人員續留軍中服務。

國防部指出，有關投書中提及甄選職務與業務範疇，是編制職稱或專長，以提供該職務可進用的國防事務專員專業技術類別的參考。

國防部表示，參考國外非軍職人力任用領域，以及考量國軍軍職人力專長分類、升遷等因素，檢討訂定以人事、情報、後勤、計畫、政戰、通資電、科技、主財、軍法等9種具國防事務專長、難以取代且培養不易的軍職職缺，轉用為國防事務專員。

國防部強調，國防事務專員制為留用的專業人力，除了可立即執行政策規劃與推動外，並有利經驗與技術傳承，且有效延長軍職人員職涯規劃；今年為試行年，全案將採滾動式逐年修調，以漸進方式進用國防事務專員。1070125

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