管中閔論文疑抄襲 綠委：有18項雷同

（中央社記者蘇龍麒台北25日電）民進黨立委張廖萬堅今天表示，台大準校長管中閔與前國發會副主委陳建良聯名共同發表的論文，與陳建良指導學生的論文，經比對有18項雷同，很多論述觀點是一樣的。



中研院則發出聲明表示，涉案的論文不算正式出版的論文。



民主進步黨立委張廖萬堅、何欣純、蘇巧慧上午共同在民進黨立法院黨團召開記者會。



張廖萬堅說，接獲檢舉指出，2017年5月11日中研院人文社會科學研究中心與台大經濟系合辦的第六屆「網路與貿易研討會」中，有一篇論文是管中閔與在國發會主委任內擔任副主委的陳建良，聯名共同發表一篇「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）政策效果評估國際貿易實證」論文，但這篇論文內容與2016年7月一名陳建良指導的張姓研究生所發表的碩士學位論文中，文字段落與圖表有多處相似。



他說，雖然張姓研究生論文中有寫到，引用自陳建良、管中閔手寫文稿，並自行整理進出口貿易資料，但這些圖表、文字，部分也是作者自行整理，兩篇論文雖然研究題目不同，但研究內容、方法、結論幾乎高度雷同，經比對有18項雷同。



張廖萬堅說，兩篇論文中都有台灣對全球、對中國大陸的出超，資料來源都是財政部貿易統計資料庫，表格都是寫作者自行整理或作者自行統計，有沒有互相或局部抄襲的問題？究竟是哪一位作者整理的？



張廖萬堅表示，管中閔與陳建良的論文第6頁第一段，與張生論文的第13至14頁就有許多描述性用字與分析用語的重複，包括「也或許是ECFA的簽訂過於理所當然」及「一方面以實證結果作為與各界溝通的基礎，另一方面以資料為基礎做為未來貿易與產業政策的指引」，這兩句都像是從張生論文中「也或許是與對岸簽訂ECFA過於理所當然」及「一方面以實證結果作為與各界溝通的基礎，另一方面以資料分析做未來產業政策的指引」，直接小幅度修改引用，很多論述觀點都是一樣的。



張廖萬堅表示，雖然陳建良認為這是提供手稿讓學生參考，但既然已被發表，為何能夠一魚多吃重複發表？



張廖萬堅說，管中閔與陳建良的論文中，指導學生的名字一個字都沒有被提到，難道這篇碩士論文沒有一點原創性、沒有一點研究成果嗎？他說，學生名字只有感謝張生提供早收清單、稅則號碼編碼表等。



他說，過去前教育部長蔣偉寧因涉嫌論文審稿造假而下台，前台大校長楊泮池更因為與涉嫌圖表造假教授一起掛名而請辭，如今管中閔又涉違反學術倫理卻被遴選為台大校長，同樣涉違反學倫，楊泮池因此下台，管中閔卻獲選為校長，校長遴選的標準究竟何在？1070125