/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票管中閔水底情深Tizzy Bac
>rss

管中閔論文疑抄襲 綠委：有18項雷同

發稿時間：2018/01/25 16:03

最新更新：2018/01/25 16:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蘇龍麒台北25日電）民進黨立委張廖萬堅今天表示，台大準校長管中閔與前國發會副主委陳建良聯名共同發表的論文，與陳建良指導學生的論文，經比對有18項雷同，很多論述觀點是一樣的。

中研院則發出聲明表示，涉案的論文不算正式出版的論文。

民主進步黨立委張廖萬堅、何欣純、蘇巧慧上午共同在民進黨立法院黨團召開記者會。

張廖萬堅說，接獲檢舉指出，2017年5月11日中研院人文社會科學研究中心與台大經濟系合辦的第六屆「網路與貿易研討會」中，有一篇論文是管中閔與在國發會主委任內擔任副主委的陳建良，聯名共同發表一篇「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）政策效果評估國際貿易實證」論文，但這篇論文內容與2016年7月一名陳建良指導的張姓研究生所發表的碩士學位論文中，文字段落與圖表有多處相似。

他說，雖然張姓研究生論文中有寫到，引用自陳建良、管中閔手寫文稿，並自行整理進出口貿易資料，但這些圖表、文字，部分也是作者自行整理，兩篇論文雖然研究題目不同，但研究內容、方法、結論幾乎高度雷同，經比對有18項雷同。

張廖萬堅說，兩篇論文中都有台灣對全球、對中國大陸的出超，資料來源都是財政部貿易統計資料庫，表格都是寫作者自行整理或作者自行統計，有沒有互相或局部抄襲的問題？究竟是哪一位作者整理的？

張廖萬堅表示，管中閔與陳建良的論文第6頁第一段，與張生論文的第13至14頁就有許多描述性用字與分析用語的重複，包括「也或許是ECFA的簽訂過於理所當然」及「一方面以實證結果作為與各界溝通的基礎，另一方面以資料為基礎做為未來貿易與產業政策的指引」，這兩句都像是從張生論文中「也或許是與對岸簽訂ECFA過於理所當然」及「一方面以實證結果作為與各界溝通的基礎，另一方面以資料分析做未來產業政策的指引」，直接小幅度修改引用，很多論述觀點都是一樣的。

張廖萬堅表示，雖然陳建良認為這是提供手稿讓學生參考，但既然已被發表，為何能夠一魚多吃重複發表？

張廖萬堅說，管中閔與陳建良的論文中，指導學生的名字一個字都沒有被提到，難道這篇碩士論文沒有一點原創性、沒有一點研究成果嗎？他說，學生名字只有感謝張生提供早收清單、稅則號碼編碼表等。

他說，過去前教育部長蔣偉寧因涉嫌論文審稿造假而下台，前台大校長楊泮池更因為與涉嫌圖表造假教授一起掛名而請辭，如今管中閔又涉違反學術倫理卻被遴選為台大校長，同樣涉違反學倫，楊泮池因此下台，管中閔卻獲選為校長，校長遴選的標準究竟何在？1070125

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP