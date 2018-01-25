處理陳抗 內政部：撙節使用警力兼顧休假

（中央社記者劉麗榮台北25日電）內政部長葉俊榮今天表示，認同民眾理性表達訴求，但也期待民眾理解警察執勤辛勞，給予支持與關懷。內政部說，相關陳抗處理將以撙節使用警力為原則，兼顧員警輪休權益。



葉俊榮下午在部務會報上聽取警政署「近期陳抗處理情形及策進作為」報告，對於近期「一例一休」、「年金改革」及「反迫遷」等重大修法及議題，引發一連串的抗爭活動，警察戮力達成安全維護任務，葉俊榮表示慰勉之意，並要求各級警察機關持續秉持保障集會自由及維護公共利益的堅定立場，全力以赴。



葉俊榮說，對於各界的評論與指正，內政部將虛心策進，希望警察執法作為可以做到最好，也希望民眾理解警察執勤辛勞，能夠給予支持與關懷。



對於各界反映警察處理陳抗的相關意見，內政部表示，將持續提升執法技能、妥適規劃警力部署或必要阻材，兼顧保護在場人員安全及尊重言論表達自由的目標。



為保障警察權益，內政部說，相關陳抗處理將以撙節使用警力為原則，兼顧員警輪休權益，並重視勞逸平均。警政署也已通報各警察機關，於訂定聚眾防處專案計畫時，應妥適規劃支援警力待命處所，並適時設置警察行動休息補給站，強化對警察的照顧。



警政署官員表示，依照集會遊行法，陳抗處理都是轄區警察局提出基本警力數需求，中央會根據情資、執行經驗和團體屬性等審核，警力調配原則不要讓員警停休、影響其休假或超過值勤12小時。



與會者表示，會中並未針對任何個案討論。不過基層員警反映的困境是，集會遊行案件移送法辦有7成9不起訴，導致抗議者有恃無恐。



會中也談論到國外處理陳抗是警戒線畫出來，民眾都會遵守規定，但在台灣不見得可行，若能建立警戒線的權威，給警察尊嚴，理想狀況是不需要這麼多警力和阻材。1070125