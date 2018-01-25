蔣萬安不選北市長 洪耀福：吳敦義的挫敗

（中央社記者范正祥台北25日電）民進黨秘書長洪耀福今天說，國民黨立委蔣萬安不選台北市長，是國民黨主席吳敦義布局最大的挫敗；吳敦義也可以自己選，如果新北市長朱立倫承擔，「吳敦義2020就出局了」。



民主進步黨秘書長洪耀福下午在中央黨部回應媒體詢問對於吳敦義今天喊出年底「九合一」選舉執政縣市過半有何看法時，做了以上評論。



對於吳敦義希望2018國民黨保住原有執政的所有縣市，還要多贏幾個縣市，洪耀福反諷，「全部拿就好了，那麼客氣。」



媒體詢問，民進黨有沒有定出年底縣市長選舉希望拿下幾席的戰略目標？洪耀福說，沒有，還沒提名完，就在講戰略，太早了。還沒有定輸贏的規矩，不要那麼早定，戰況未明。民進黨固守執政，搶攻其他，寸土必爭。



洪耀福接著談及，國民黨立委蔣萬安不選台北市長是吳敦義最大的挫敗。「不過，蔣萬安不選是對的，這小孩子還滿有智慧的，他不願意做吳敦義的棋子。」



他說，蔣萬安不選是吳敦義布局最大的挫敗，因為對吳敦義來講，本來是希望用蔣萬安這個棋子來布局和傳統深藍的和解，為吳敦義自己2020選總統布局。但蔣萬安年紀雖輕，政治上很有想法，不做吳敦義的棋子。



至於蔣萬安不選之後的台北市長選情變化，洪耀福說，台北市的局還在變化中，還在觀察，不用太早下定論。



對於媒體追問，蔣萬安不參選台北市長之後，國民黨方面還有沒有比較強的對象，會影響整個年底縣市長選局氣勢？洪耀福說，「看國民黨怎麼出牌再說，吳敦義還有什麼牌可以出，吳敦義也可以自己選。」



洪耀福表示，吳敦義如果不自己選，如果朱立倫想要選，吳敦義就很慘。如果朱立倫跳下承擔自己選，那吳敦義就出局了，「吳敦義2020就出局了」，所以這很關鍵。1070125