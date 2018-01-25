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遴選校長風波不斷 管中閔臉書：I AM FINE

發稿時間：2018/01/25 19:02

最新更新：2018/01/25 19:46

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台灣大學1月5日遴選出管中閔（圖）為新任校長後，先是被媒體揭露曾擔任台灣大哥大獨立董事，而台大校長遴選委員之一、台灣大副董事長蔡明興沒有利益迴避。（中央社檔案照片）台灣大學1月5日遴選出管中閔（圖）為新任校長後，先是被媒體揭露曾擔任台灣大哥大獨立董事，而台大校長遴選委員之一、台灣大副董事長蔡明興沒有利益迴避。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳至中台北25日電）台灣大學1月5日遴選出管中閔為新任校長後，包括遴選程序、利益迴避、資訊揭露，以及管中閔個人的論文，屢屢遭各界質疑。管中閔都未回應，僅在個人臉書上寫：「I AM FINE」。

管中閔先是被媒體揭露曾擔任台灣大哥大獨立董事，而台大校長遴選委員之一、台灣大副董事長蔡明興沒有利益迴避。台大遴委會已於1月11日發出聲明，認為蔡明興「並不具備」不得擔任委員的事由。且遴選過程都採無記名投票，外界對於任何一位委員的投票意向，都屬臆測。

立法院昨天朝野協商民國107年度中央政府總預算案，討論教育部預算時，民進黨團與時代力量黨團分別提出主決議，要求對台大校長遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續聘任作業。但會中未對兩項主決議進行處理。

民進黨立委張廖萬堅、何欣純、蘇巧慧今天上午在民進黨立法院黨團召開記者會。張廖萬堅說，管中閔與前國發會副主委陳建良聯名發表的學術論文，疑似涉及抄襲另一篇碩士論文的圖表及文字、違反學術倫理。

民進黨立法院黨團總召柯建銘上午受訪呼籲管中閔：「既然是爺們，就表現得像漢子一點」，自己婉拒比較對，免得爭議再燒下去，不死也半條命。中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀則召開記者會表示，大學校長遴選應回歸校園自主，若對遴選制度有疑問，應回到制度面討論，民進黨不應把政治黑手伸入校園。

教育部將近期監察院、立法院的質疑，彙整後發函給台大遴選委員會要求回覆，因此恐使管中閔無法如期於2月1日上任。教育部人事處長陳焜元表示，教育部依法行政，之前陽明大學校長郭旭崧遴選爭議時，也是採同樣方式處理。

對於種種爭議，管中閔並未正式回覆，僅在個人臉書上寫「I AM FINE」。

台大研發長李芳仁表示，有關論文的疑義，目前由誠信辦公室收集資料中，還沒確定是否要送學術倫理委員會。中研院則發表聲明指出，立委質疑的論文是出自會議的論文手冊，是將所有論文印出來裝訂，讓與會者方便閱讀，並沒有正式審查程序，也不算正式出版的論文。

另外，包括前農委會主委陳保基、前衛福部部長蔣丙煌等數十位教授也發起「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」連署，認為監察委員、立委、媒體不斷以政治力介入干擾，台大以自由學風自許，並以民主理念治校，並要求立法院和教育部尊重大學自治精神。

由於台灣大哥大副董事長蔡明興是台大遴選委員會委員，引發「蔡董投管董」爭議，蔡明興今天首度表示，由台大遴選委員會統一回應。1070125

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