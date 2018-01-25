總統與柯文哲26日視察健康公宅 同台受關注

總統蔡英文（左）26日將視察台北市健康公宅，台北市長柯文哲將陪同，外界關注兩人互動。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍、游凱翔台北25日電）總統蔡英文明天將視察台北市健康公宅，台北市長柯文哲將陪同，外界關注兩人互動。總統府今天說，蔡總統希望能在最短時間內幫首都圈年輕人解決壓力最大的居住問題。



蔡總統日前接受電視專訪，被問到台北市長柯文哲還是民進黨的盟友嗎？蔡總統說，柯文哲應要再次確認「台灣價值」，讓支持者覺得是可並肩作戰的人；柯文哲回應指「我很想知道她（指蔡總統）的台灣價值是什麼。」這番言論被部分媒體解讀為「回嗆」，引起議論。



蔡總統與柯文哲明天同台，兩人如何互動，勢必成為外界關注焦點。



根據規劃，蔡總統明天由柯文哲、內政部次長花敬群、總統府副秘書長姚人多陪同，視察公宅及並與青創戶對談。



總統府發言人林鶴明今天受訪指出，過去這段期間，蔡總統高度關注青年加薪、減稅，以及包括居住、照顧等生活減壓的政策落實情形。繼日前調升基本工資、鼓勵產業加薪以及在臨時會通過稅改案，最近更多次實地走訪多處社會住宅規劃與建設情形了解住宅政策在各地推動的情況。



他說，尤其首都台北，更是年輕人最需要政府支持解決居住問題的地方之一，所以在北市府的安排下，總統將特地前往北市健康公宅了解目前台北市社會住宅的推動進度，實地了解政策落實的情形與中央地方協力的狀況，希望能在最短時間內幫首都圈年輕人解決壓力最大的居住問題。



林鶴明強調，為了減輕年輕人居住的生活壓力，蔡總統上任來，除了持續並擴大對各地社會住宅興建的支持，也陸續盤整包括住宅與租賃法令，全面健全住宅與租賃市場，也配套進行都市老舊住宅的加速更新，讓國民居住的品質與安全同步成長，中央和地方一起共同努力解決年輕人住的問題；蔡總統這段時間陸續安排行程，了解各縣市社會住宅推動情形。



台北市政府發言人劉奕霆表示，興建公共住宅是台北市重點政策，而健康公宅是非常重要的指標，不僅引進智慧系統，甚至之前在開放參觀時也引起許多民眾注意。而今年對北市來說，也是公共住宅非常重要的一年，將會有20多處公宅開工，因此由副市長林欽榮邀請蔡總統明天前來視察。1070125