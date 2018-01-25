/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票學測管中閔水底情深
>rss

賴揆拍板 108年科技預算成長5%

發稿時間：2018/01/25 20:29

最新更新：2018/01/26 10:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
行政院長賴清德表示，未來各部會執行相關科技計畫時，都應重視計畫目標，且目標擬定要與成果連結，例如與GDP成長做結合。此外，目前民間資金對研發的投入比例高，後續除科技預算成長5%外，政府也會注意配合民間發展需要。（中央社檔案照片）行政院長賴清德表示，未來各部會執行相關科技計畫時，都應重視計畫目標，且目標擬定要與成果連結，例如與GDP成長做結合。此外，目前民間資金對研發的投入比例高，後續除科技預算成長5%外，政府也會注意配合民間發展需要。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北25日電）行政院長賴清德今天下午主持上任後第一場科技會報，行政院晚間發布新聞稿表示，對於明年度科技預算較107年度成長5%，賴清德表示同意支持。

行政院表示，賴清德在會中聽取「科技計畫執行成效暨108年度重點政策說明及資源配置」及「108年度政府科技發展計畫先期作業說明」兩項報告。

行政院科技會報辦公室指出，108年度科技計畫的重點政策項目，除維持107年度「亞洲．矽谷」、「智慧機械」、「綠能產業」、「生醫產業」等10大重點政策項目外，新興及擴大推動方向，將著重聚焦於AI與醫療科技等項目。

賴清德表示，未來各部會執行相關科技計畫時，都應重視計畫目標，且目標擬定要與成果連結，例如與GDP成長做結合。此外，目前民間資金對研發的投入比例高，後續除科技預算成長5%外，政府也會注意配合民間發展需要。

科技會報辦公室表示，科技會報委員、台積電董事長張忠謀在會中指出，過去台灣錯失網際網路的產業發展時代，減少許多相關新創成果。賴清德說，因此應把握人工智慧（AI）或物聯網（IoT）等下世代產業趨勢。

另外，科技會報委員、Google台灣董事總經理簡立峰提出科技跨域發展問題，賴清德回應，未來推動科技產業發展時，應注意跨域結合，例如智慧機械與智慧醫療等；未來相關部會也應加強相關基礎建設與人才培育。1070125

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 賴清德科技預算
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP