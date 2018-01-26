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遭指論文也抄襲 張廖萬堅：根本胡扯

發稿時間：2018/01/26 11:43

最新更新：2018/01/26 11:43

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（中央社記者蘇龍麒台北26日電）質疑台大準校長管中閔論文涉抄襲的民進黨籍立委張廖萬堅，遭網友質疑論文也疑涉抄襲。張廖萬堅今天表示，根本胡扯，他是引用在探討文獻及文獻回顧，並在文獻參考列出，不要轉移焦點。

張廖萬堅昨天召開記者會，質疑管中閔抄襲暨南大學張姓學生論文，但晚間遭網友在PTT(批踢踢實業坊)質疑論文涉嫌抄襲，引發熱議。

蘋果日報報導指出，張廖萬堅2015年就讀東海大學高階經營管理碩士在職專班的論文「台北市長選舉模式之典範移轉——從路徑依賴到路徑創新」，引用了葉崇揚、施世駿在2009年所撰「典範連續或典範轉移？德國與英國年金改革研究」文章有關制度回饋遞增機制四點論述，但卻未註明出處，涉嫌抄襲。

張廖萬堅首先在臉書上回應網友質疑指出，「不要轉移焦點好嗎？」

他說，他的論文第三頁本來就是探討文獻及文獻回顧，有關依賴理論的學派，以及舉援用該理論制度學派研究制度的實證例子及發現，也將該文列於文獻參考第32。他並附上論文後附錄文獻參考第32的翻拍照片。

張廖萬堅告訴中央社記者，被質疑的部分是文獻探討，他確實在參考文獻有引述。他說，歡迎網友檢舉，如果屬實，他的碩士論文就會被撤銷。

記者追問會不會採取法律行動？張廖萬堅說，公眾人物都可以被檢驗，沒有必要採取法律行動，但為了避免轉移焦點，就回應到此。1070126

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