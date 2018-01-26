婦聯會若不簽行政契約 黨產會將凍資產

（中央社記者劉麗榮、侯姿瑩台北26日電）婦聯會31日將開會決定是否簽行政契約；婦聯會主任委員雷倩稱現在有「各方勢力介入」，黨產會說，若婦聯會不簽行政契約，將被認定為附隨組織，財產未經許可不得動用。



不當黨產處理委員會發言人施錦芳上午告訴中央社記者，黨產會靜待中華民國婦女聯合會的決定，希望婦聯會委員了解轉型正義的意義。如果31日婦聯會會員代表大會無法通過行政契約簽訂，黨產會將以最快速度召開臨時委員會，會中將決議認定婦聯會為中國國民黨附隨組織，並做成行政處分，再繼續調查。



施錦芳說，截至去年底的財報，婦聯會財產至少超過新台幣380億元，一旦被推定為不當取得的財產，未經許可將不得動用，後續再經聽證會及調查程序後，被認定屬不當取得的財產，要在一定期間內移轉為國有。



婦聯會因無法交代勞軍捐，與內政部、黨產會展開協商，三方去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。



依婦聯會作業流程，31日才召開會員代表大會，旗下4個基金會的董事會尚未召開，要在一月簽署行政契約確定來不及，內政部希望農曆年前簽署。



不過，就在開會前，雷倩日前在個人社群網站臉書（facebook）貼文指「各方勢力介入」，有人操盤收婦聯會會員委託書，有人主張和民主進步黨堅壁清野焦土對抗。



自由時報報導，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡、國民黨副秘書長杜建德等人，正積極在收婦聯會會員委託書，並結合前婦聯會主委辜嚴倬雲等鷹派勢力，要讓行政契約翻盤簽不成。



國民黨文化傳播委員會主委李明賢上午受訪表示，絕無此事，空穴來風。國民黨跟婦聯會沒任何關係，也絕對沒介入，蔡令怡從沒介入相關活動，不曉得是誰在放話操作。國民黨連薪水都發不出來，自顧不暇，怎麼會去介入婦聯會？



「滿憂心的」，內政部官員受訪說，內政部有向婦聯會聯絡窗口詢問是否有這件事，但婦聯會律師不願多講，也不敢講。希望婦聯會想清楚，走哪一條路對婦聯會最好。情勢發展至此，「不敢保證（簽約）沒有問題。」



內政部官員說，政府現在不是要追殺，而是提供另一條路讓婦聯會可轉型運作，要是婦聯會會員代表大會開不成或決議不簽行政契約，而黨產會進一步認定婦聯會為國民黨附隨組織，後續採取的措施就免不了了。1070126