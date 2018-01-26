婦聯會簽行政契約 雷倩：外人意圖翻案

（中央社記者劉麗榮台北26日電）中華民國婦女聯合會主委雷倩今天在臉書表示，會外充斥各種分裂團結的謊言；她也談到，目前有些外部人士用各種想當然爾的理由，攻擊常委會去年簽行政契約的決議並意圖翻案。



雷倩今天凌晨於臉書發文指出，會外充斥各種分裂團結的謊言，會員被其他組織與情感拉扯，婦聯會同仁只能以剛強、仁愛、謹守的心仔細應對。



她說，目前有些外部人士用各種想當然爾的理由，攻擊常委會去年的決議並意圖翻案。無論結果如何，希望有一天，當這些檔案公開，大家會看出常委們的心意不只是要保護故總統蔣中正的夫人蔣宋美齡所創辦的婦聯會，更努力讓新組織保留「中華民國婦女聯合會」名稱。



雷倩談到，去年10月接到前主委辜嚴倬雲從美國打來的電話，因常委會停擺，可否指派她進入常委會並代為主持會議。去年11月起她以代理人身分主持會議，接續與內政部的協商；12月時前法務部長葉金鳳被指派為副主委，她立即將會議及協商任務交出，由葉主持。



雷倩說，去年12月22日婦聯會主委辜嚴倬雲、副主委葉金鳳被撤職，12月24日由臨時常委會票選她擔任主委。無論是11月被指派代理，或12月底被常委選任主委，沒有一次是由民進黨指派的。



至於有記者提問1月31日是否有某政黨介入而無法簽署行政契約？雷倩說，可以回答部分是，31日的時間因本週各相關董事會皆未召開，已由聯絡窗口告知內政部程序無法完成。但她並未說出某特定政黨的名稱。



雷倩24日也曾在臉書提到，有各方勢力介入，包括有人操盤收婦聯會會員的委託書，有人主張和民主進步黨進行堅壁清野的焦土對抗，也有外部組織向會裡提出大額捐款要求。但會裡處理的同仁展現了極大的智慧、勇氣和抗壓性，讓她以能和大家並肩奮鬥為榮。



婦聯會因無法交代勞軍捐，與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。



依婦聯會作業流程，31日才召開會員代表大會，旗下4個基金會的董事會尚未召開，要在1月簽署行政契約確定來不及，內政部希望農曆年前簽署。1070126