展現台灣價值 姚文智主張舉辦台灣博覽會

（中央社記者陳俊華台北26日電）民主進步黨立法委員姚文智今天說，「台灣價值」是對政治人物的判準，尤其作為首都市長應透過城市治理發揮到淋漓盡致，他主張西元2022年應籌辦台灣博覽會，展現台灣價值。



總統蔡英文日前接受電視專訪，被問到台北市長柯文哲還是民進黨的盟友嗎？蔡總統說，柯文哲應要再次確認「台灣價值」，讓支持者覺得是可並肩作戰的人；柯文哲回應指「我很想知道她（指蔡總統）的台灣價值是什麼。」這番言論被部分媒體解讀為「回嗆」，引起議論。



姚文智今天在報紙刊登全版廣告指出，台灣價值就是在進步價值、普世價值的追求中，彰顯台灣的主體性、獨特性、優先性，它是承先啟後在台灣這塊土地的文化歷史，內化為個別或集體行動的日常判準，作為整體台灣利益與文明的極大化指引。



姚文智主張，該是台北主辦台灣博覽會的時刻，台北作為領頭羊，展現台灣總合文明與國力，包括經濟社會產業、文化科技創意、人文歷史地景風情、地方特色與文化，都該藉由2022年的台灣博覽會再次發揚與振興，「絕對是台灣價值的巔峰之作」。



姚文智上午在立法院受訪時表示，台灣價值當然是非常重要的對政治人物的一個判準，尤其作為首都市長，如何把台灣價值透過城市治理的能力，發揮到淋漓盡致，是他過去積極主張，而且想要努力推動的。



他說，2022年應籌辦籌辦台灣博覽會，可以從軟硬體綜合國力，從首都匯集所有公私部門力量，一起展現台灣價值。既然蔡總統提到台灣價值，柯文哲也答不太出來，他就把未來想做的事情讓大家清楚了解。1070126