同台視察公宅 柯文哲感謝蔡總統支持

總統蔡英文（前右）與台北市長柯文哲（前左）26日同台視察健康公宅，柯文哲致詞時表示，讓人民有好的居住環境，是中央、地方一致認同的價值，「感謝蔡總統對於公宅計畫的關心支持。」中央社記者游凱翔攝 107年1月26日

（中央社記者游凱翔台北26日電）台北市長柯文哲今天與總統蔡英文同台視察健康公宅，蔡總統主動提及「台灣價值」指出，照顧年輕人的居住權益與環境也是台灣價值；柯文哲除表示讓人民有好的居住環境是中央、地方一致價值外，也感謝蔡總統關心支持。



蔡總統日前接受電視專訪，被問到柯文哲是否還是民進黨盟友時，蔡總統說，柯應要再次確認「台灣價值」，讓支持者覺得是可併肩作戰的人；而柯則回應，「我很想知道她（指蔡總統）的台灣價值是什麼。」



對於媒體解讀柯文哲「反嗆」，柯文哲則認為是媒體標題下得太過聳動，他平鋪直敘，並沒有特別的意思，也強調與蔡總統關係還不錯，溝通並沒有問題，外界勿過度解讀。



由於相關議題發酵，蔡總統下午與柯文哲共同視察健康公宅的行程，備受外界關注，吸引大批媒體採訪。當蔡英文下車後，柯文哲上前迎接，但對於媒體相關提問，兩人均微笑以對，未特別回應。



蔡總統致詞時主動提及台灣價值，她說，台灣價值除了台灣主體意識之外，照顧年輕人的居住權益與環境也是台灣價值，她知道很多人關心今天柯文哲與她如何互動，不過，「我們今天不談選舉」，為了台灣的年輕人，中央跟地方本來就不應該分顏色，應該共同合作，一起用行動幫助年輕人與弱勢者解決居住的問題。



柯文哲致詞時表示，高房價、高房租是年輕人痛恨的事情，因此實現居住正義是施政優先項目，預計至今年底止，北市正在開工的公宅有25處，且包租代管、分級租金補貼制度已經上路，用多元方案共同實踐居住正義，當然，興建公共住宅還是核心。



但柯文哲也說，要落實居住正義，除了地方政府努力外，獲得中央政府的支持也很重要。例如包租代管在中央協助下已順利上線，更要感謝經濟部對智慧電網的全額補助。



「感謝蔡總統對於公宅計畫的關心支持。」柯文哲強調，讓人民有好的居住環境，是中央、地方一致認同的價值，而蔡總統的公宅政策與北市理念是完全一樣，中央、地方會攜手合作。



柯文哲也說，公共住宅在過去被認為是鄰避設施，但他要讓公宅翻轉成「好厝邊」。因此實現居住正義、建立城市美學、奠定智慧城市基礎、打造完善的社區模式成為北市公宅四大理念，更相信北市若可以成功，整個台灣的公宅計畫更可以大步向前。



由於緊鄰民生社區、環境清幽，加上步行至三民捷運站僅約10分鐘，北市公布相關機制後，不少民眾搶著登記入住。



位於松山區健康路的健康公宅共有507戶，包含1房型360戶（13坪、每月租金新台幣1萬400元）、2房型100戶（23坪、每月1萬8500元）、3房型47戶（分為31坪、每月2萬4900元；34坪、每月2萬7200元）。1070126





總統蔡英文（前）26日下午與台北市長柯文哲（左2）同台，一起視察台北市松山區健康公宅。中央社記者王飛華攝 107年1月26日