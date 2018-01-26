陸戰隊頂恆春落山風 長行軍211公里

海軍陸戰隊26日在屏東恆春半島展開長距離行軍訓練，近800名陸戰隊從三軍聯訓基地出發，展現高昂鬥志。中央社記者郭芷瑄攝 107年1月26日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）海軍陸戰隊今天在屏東恆春進行「兵科基地長距離行軍訓練」，近800名陸戰隊國軍從三軍聯訓基地出發，僅管頂著落山風，仍展現高昂鬥志，展開為期5天訓練，預計行軍211公里。



海軍陸戰隊66旅和99旅各派步1營，上午從恆春半島的山、海端出發，每位官兵背著20至25公斤重裝備，在攝氏23至25度的氣溫、頂著7至9級落山風，各自翻越恆春半島的山地，進行211公里的長行軍。



軍方表示，這次行軍，展現陸戰隊從高海拔到海平面都能紮營備戰的戰力，這也是新的數位迷彩服首度大規模投入長距離行軍。



99旅中午左右抵達恆春水泉里，受到大批居民和退伍陸戰隊歡迎，手持「一日陸戰隊、終身陸戰隊」等標語夾道歡呼。



海軍陸戰隊指揮部表示，陸戰66、99旅所屬步一營實施的行軍訓練、野外宿營以及野外炊爨訓練，除了強化官兵野地適應能力外，還有身、心理抗壓能力及意志力，提升官兵個人的信心與膽識，未來將在既有的基礎上，持續發揮「宜海宜陸」的編裝特性，達到「立即出動作戰」的目標。1070126





海軍陸戰隊26日在屏東恆春半島展開長距離行軍，每位官兵背著20至25公斤重裝備，頂著7至9級落山風，展現高昂鬥志。中央社記者郭芷瑄攝 107年1月26日

海軍陸戰隊26日在屏東恆春半島長距離行軍，展開為期5天訓練。圖為海軍陸戰隊展示行軍時攜帶的物品。中央社記者郭芷瑄攝 107年1月26日