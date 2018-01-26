游錫堃：不選新北市長 讓年輕人有機會參選

游錫堃26日表示，不選新北市長的決定至今沒有任何改變，讓年輕人有機會參選。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北26日電）新北市長選舉，民進黨內有意拱前行政院長游錫堃、蘇貞昌參選，不過，游錫堃今天表示，不選新北市長的決定至今沒有任何改變，讓年輕人有機會參選。



民主進步黨新北市黨部執委會日前決議建請中央徵召「高知名度」、「有行政經驗」、「院長級」的候選人；符合資格的人選包括賴清德、游錫堃與蘇貞昌等3人，其中期盼賴清德參選的聲音較大。



不過，與賴清德同屬新潮流系的民主進步黨立委段宜康日前接受媒體訪問表示，民進黨2018縣市長選舉可能有些縣市會失守，因此新北市的選舉會成為關鍵、領頭羊，若能拿下，外界還會解讀為民進黨大勝，並牽動各地選情，必須推最強候選人應戰。他並指出，賴清德出馬「毫無可能」。



游錫堃去年7月28日正式表態不會參選新北市，游錫堃今天晚間接受中央社記者訪問表示，已經宣布不會參選新北市的決定，到目前為止，沒有任何改變，應該讓年輕人有機會參選。



對於民進黨新北市選情，游錫堃不願多談，對於蘇貞昌參選與否？他表示，不方便說，請記者問中央黨部。游錫堃說，自己是一介平民，現在退出所有的黨務、政務，民進黨執政，他沒有分一杯羹，民進黨現在的發展他不瞭解，做個老百姓也不錯。



不過，親近游錫堃人士表示，游錫堃仍會出席新北市一些活動，因為上次參選新北市長，基層熱情力挺，游錫堃認為不能選完就拍拍屁股走人，只要基層有活動邀約，他有空都會出席，單槍匹馬搭捷運、騎單車前往。



69歲的游錫堃曾在2002年起擔任行政院長3年，也曾任民進黨主席與總統府祕書長等重要職務，2014年參選新北市長，以2萬4千多票的小幅差距敗給尋求連任的朱立倫。