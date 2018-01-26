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台大認定管中閔未抄襲 張廖萬堅：草率

發稿時間：2018/01/26 22:39

最新更新：2018/01/26 22:39

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（中央社記者蘇龍麒台北26日電）民進黨立委張廖萬堅今天表示，台大迅速認定台大準校長管中閔的論文沒有涉及抄襲，這恐怕會引起外界更多的質疑。他認為，這樣的決定草率，怎麼平息外界更多的質疑。

台灣大學校長遴選委員會於1月5日選出新任校長，由中央研究院士管中閔當選，但民主進步黨籍立法委員張廖萬堅等人質疑，管中閔與前國發會副主委陳建良聯名發表的學術論文，疑似涉及抄襲另一篇碩士論文、違反學術倫理。

台灣大學研究誠信辦公室主任李芳仁晚間告訴中央社記者，台大研究誠信辦公室蒐集資料後，台大今天也開會討論管中閔論文案一事，最後認為未涉及抄襲，因此決議抄襲案不成立，台大會盡快將結果回覆給教育部。

張廖萬堅晚間表示，管中閔的論文有沒有抄襲，恐怕不是那麼快速可以認定，況且當事人之一的陳建良都還在國外，台大連召開學術倫理委員會都沒有，就直接認定不必討論這個案子，要讓管中閔2月1日趕快上任，恐怕會引起外界更多的質疑。

他說，目前不了解台大怎麼認定管中閔的論文沒有抄襲，但依立委監督的立場，會要求教育部說明、了解台大認定論文沒有抄襲決定的原因。

張廖萬堅說，台大認定的時間那麼快，管中閔迄今還沒有出來說明，「是爺們就出來說有或沒有（抄襲）」。他認為，台大急著回覆管中閔的論文沒有問題，是要把球丟給教育部。

他表示，教育部要對論文抄襲審查的程序、法規與學術倫理問題要審慎，台大是學術龍頭，這麼快認定、甚至連管中閔都沒有問，令人覺得草率，怎麼平息外界更多的質疑？怎麼服外界的眾人之口？

張廖萬堅說，管中閔帶著這樣的疑問當上台大校長，這是學術界之福、是台大之福嗎？1070126

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