陳俊賢接領務局長 先提升士氣檢視SOP

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）下週接任領務局長的陳俊賢表示，上任後先要提升領務局士氣、並提醒同仁要記取經驗教訓、多注意細節，以及重新檢視SOP，看看是否有需補強。



第二代晶片護照發生內頁圖案誤植後，外交部去年底將時任領務局長陳華玉降調外交部參事，並於昨天發布人令，經行政院核定，領務局長由亞西及非洲司長陳俊賢接任，亞非司長遺缺由外交部外交及國際事務學院大使回部辦事劉邦治接任。



陳俊賢接受中央社記者電訪時表示，他29日將與劉邦治交接亞非司業務，當天下午到領務局了解各項業務，預計30日正式上任。



陳俊賢說，上任後，「最重要的是先要讓大家士氣重新建立起來」，鼓勵士氣需長時間，並且多面向進行。



另外，他也會檢視領務局目前的SOP（標準作業程序），看看是否有需要補強的地方，他會提醒同仁，「要記取經驗和教訓，以後細節的地方要多注意一點」。



領務局主要負責護照、簽證、文件證明等業務。陳俊賢說，雖然過去他不曾在領務局服務，但長年擔任駐外館長的經驗，對領務工作都有接觸，並不陌生。



陳俊賢是中央警察大學犯罪防治學系畢業、紐約聖若望大學文學院研究所碩士，曾任駐索羅門群島大使、駐俄羅斯代表、駐芝加哥處長、駐多倫多處長等；民國104年9月接任亞非司長。劉邦治曾任非洲司副司長、駐海地大使、駐瑞士代表等。



外交部發行第二代晶片護照，去年底被網友發現內頁誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，外交部隨後宣布首波懲處名單，將前、後任領務局長龔中誠、陳華玉調職。陳華玉已於日前退休。



對於護照圖樣發生失誤，領務局先前表示，中央印製廠負責圖稿設計人員參照以前自行拍攝的桃機航廈照片為底設計，但為豐富構圖，參考網路圖片，卻被標示錯誤圖片誤導，設計出和杜勒斯（Dulles）機場極相似的手繪圖。領務局要求中央印製廠重新設計圖樣，並印製成防偽貼紙貼在更新頁面，二代晶片護照預計2月初可重新發行。1070127