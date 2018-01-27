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8年20萬戶社宅 住都中心條例拚三讀

發稿時間：2018/01/27 12:22

最新更新：2018/01/27 12:22

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（中央社記者陳俊華台北27日電）為規劃8年內辦20萬戶社宅，立法院下週將處理住都中心設置條例草案，民主進步黨團今天表示，希望趕在臨時會31日前結束前三讀；國民黨團說，公權力要有更多社宅管理機制思考。

內政部表示，為落實興辦住宅政策，規劃8年內興辦20萬戶社會住宅，及推動全國各都市舊市區及策略地區都市更新，促進都市土地運用效益，擬具國家住宅及都市更新中心設置條例草案。

草案三讀通過後，將增設行政法人性質的住都中心，協助辦理都市更新及社會住宅業務，內政部則是監督機關。

初審通過條文明定，住都中心設置由行政院長聘任的董事長一人，另設董事11到15人，其中政府相關機構代表，不得少於總人數1/2；經費來源主要為政府捐助及中央都市更新及住宅相關基金提撥。

民進黨立法院黨團書記長何欣純上午向中央社記者說，昨天拜託各在野黨團，29日可再協商，如果能簽署協商結論，「應該會在臨時會結束前處理」。

中國國民黨團書記長李彥秀說，這部分未來應與都市更新條例，及總統蔡英文要在8年內興辦20萬戶社會住宅等一起討論；一般住宅管理上都有管理費催繳機制，但政府面對弱勢族群，催繳上如何落實？為維護社宅品質，弱勢民眾如果繳不出管理費，政府是不是要成立另一筆基金，有代繳機制？

時代力量黨團總召集人徐永明說，黨內還沒正式討論，29日開黨團會議後才會有較清楚態度。目前較疑慮行政法人效率問題，希望拿出現有幾個行政法人評估報告，看看成效如何再討論。1070127

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