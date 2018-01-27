賴清德鹿港視察長照 盼長輩健康快樂

行政院長賴清德（前中）27日到彰化鹿港了解長照政策推動情形，並表示政府會不斷檢討長照政策，讓長輩過得健康幸福快樂。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年1月27日

（中央社記者吳哲豪彰化27日電）行政院長賴清德今天到彰化鹿港了解長照政策推動情形，他指出，長照不是只有延長壽命、保持健康，也要讓長輩們生活快樂，政府會不斷檢討長照政策，讓長輩過的幸福。



賴清德上午先前往鹿港天后宮上香，隨即到位於鹿港鎮的財團法人老五老基金會彰化服務中心附設老五老學堂鹿港分校，了解長照2.0政策在彰化縣推動的情形，陪同的有彰化縣長魏明谷以及衛生福利部長陳時中等人。



賴清德一行人先參觀老五老學堂內的設備，也探視正在學堂內玩遊戲以訓練上肢肌力功能的長輩們，親切問候阿公阿嬤，最後在會議室聽取基金會對於落實長照政策的簡報。



賴清德致詞時說，彰化縣務實推動長照2.0政策，完整建置長照據點，同時發揮創意銜接長照的各個環節，補上不足。彰化縣在長照的表現也可以從中央核定的經費上看出來，去年中央核給彰化縣新台幣5億多的經費，今年核給彰化縣15億多的經費。



賴清德表示，彰化縣能獲得這麼多的經費，是社福機構、縣政府以及社區一起努力的成果，未來中央也會持續推動長照。他強調，長照不是只有延長壽命、保持健康而已，還要讓大家生活的快快樂樂。



賴清德說，政府一直檢討長照政策，不僅將照護員的薪資從2萬多元調到3萬2000元起跳，制度也改變，讓產業能夠參與，增加服務的項目，3個月後跟社會大眾報告，政府也會檢討改進，讓長輩們過的幸福。1070127