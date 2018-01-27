/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票學測楊金龍梁恩碩
>rss

黃敏惠宣布選嘉義市長 吳敦義：民調產生人選

發稿時間：2018/01/27 13:32

最新更新：2018/01/27 14:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國民黨主席吳敦義（中）27日南下嘉義市為基層小組長授證，前嘉義市長黃敏惠（右3）宣布投入嘉義市長選舉，將遵照國民黨初選機制，最後結果由黨部決定。中央社記者黃國芳攝　107年1月27日國民黨主席吳敦義（中）27日南下嘉義市為基層小組長授證，前嘉義市長黃敏惠（右3）宣布投入嘉義市長選舉，將遵照國民黨初選機制，最後結果由黨部決定。中央社記者黃國芳攝　107年1月27日

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）國民黨主席吳敦義今天南下嘉義市為基層小組長授證，前嘉義市長黃敏惠宣布投入嘉義市長選舉，吳敦義說，現在投入初選3人都很優秀，國民黨將透過全民調產生市民屬意人選。

國民黨嘉義市黨部小組長授證典禮上午在鈺通飯店舉行，吳敦義南下主持，前嘉義市長黃敏惠、前青輔會主委李允傑到場，日前豎立大型看板宣布參選嘉義市長到底的嘉義市議長蕭淑麗，今天人在國外未出席。

黃敏惠受訪指出，這幾年市民一直關心嘉義市如何回到以前的榮耀，因此，基於大部分基層民意心聲，她決定再投入嘉義市長選舉，找回嘉義市過去的光榮與驕傲。

對於蕭淑麗表態參選到底，黃敏惠說，宣布投入嘉義市長選舉，將遵照國民黨初選機制，最後結果由黨部決定。

吳敦義說，國民黨嘉義市長人選目前有3人表態，黃敏惠過去擔任嘉義市長期間，優質的政績表現，大家有目共睹；目前擔任議長的蕭淑麗，處理事情的能力及才華，都很優異；李允傑過去擔任青輔會主委期間，表現也很優秀。

吳敦義指出，未來嘉義市長人選登記後，國民黨會透過全民調方式，以公平、公正及公開機制產生市民屬意的人選。

吳敦義表示，國民黨提名市長人選若順利當選，將嘉義市做得更好，加上國民黨於2018年贏得多縣市首長的選舉，就有機會於2020年重返執政。1070127

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP