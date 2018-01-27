黃敏惠宣布選嘉義市長 吳敦義：民調產生人選

國民黨主席吳敦義（中）27日南下嘉義市為基層小組長授證，前嘉義市長黃敏惠（右3）宣布投入嘉義市長選舉，將遵照國民黨初選機制，最後結果由黨部決定。中央社記者黃國芳攝 107年1月27日

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）國民黨主席吳敦義今天南下嘉義市為基層小組長授證，前嘉義市長黃敏惠宣布投入嘉義市長選舉，吳敦義說，現在投入初選3人都很優秀，國民黨將透過全民調產生市民屬意人選。



國民黨嘉義市黨部小組長授證典禮上午在鈺通飯店舉行，吳敦義南下主持，前嘉義市長黃敏惠、前青輔會主委李允傑到場，日前豎立大型看板宣布參選嘉義市長到底的嘉義市議長蕭淑麗，今天人在國外未出席。



黃敏惠受訪指出，這幾年市民一直關心嘉義市如何回到以前的榮耀，因此，基於大部分基層民意心聲，她決定再投入嘉義市長選舉，找回嘉義市過去的光榮與驕傲。



對於蕭淑麗表態參選到底，黃敏惠說，宣布投入嘉義市長選舉，將遵照國民黨初選機制，最後結果由黨部決定。



吳敦義說，國民黨嘉義市長人選目前有3人表態，黃敏惠過去擔任嘉義市長期間，優質的政績表現，大家有目共睹；目前擔任議長的蕭淑麗，處理事情的能力及才華，都很優異；李允傑過去擔任青輔會主委期間，表現也很優秀。



吳敦義指出，未來嘉義市長人選登記後，國民黨會透過全民調方式，以公平、公正及公開機制產生市民屬意的人選。



吳敦義表示，國民黨提名市長人選若順利當選，將嘉義市做得更好，加上國民黨於2018年贏得多縣市首長的選舉，就有機會於2020年重返執政。1070127