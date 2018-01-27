視察雲林溪掀蓋計劃 總統：台灣新亮點

總統蔡英文（左）27日到雲林，前往視察「雲林溪掀蓋計劃」，聽取簡報，並宣示會還給斗六人，一條乾淨、美麗的雲林溪，讓雲林溪成為台灣新亮點。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 107年1月27日

（中央社記者黃國芳雲林縣27日電）總統蔡英文今天視察雲林縣「雲林溪掀蓋計劃」，除了讚揚縣長李進勇政績有目共睹外，並宣示會還給斗六人一條乾淨、美麗的雲林溪，讓雲林溪成為台灣的新亮點。



總統蔡英文中午在雲林縣長李進勇、斗六市長謝淑亞以及地方民意代表陪同下，視察雲林縣「雲林溪掀蓋計劃」，由雲林縣政府水利處長許宏博簡報。



蔡總統致詞表示，雲林溪是貫穿雲林縣斗六市區的重要河流，但25年前雲林溪上面就被加蓋，李進勇運用新觀念及魄力，讓雲林溪重見天日。雲林溪整治後，將變成一個親水空間，成為民眾休閒散步好去處。



蔡總統指出，李進勇在地方打拚，中央會全力支持。特別是後續的污水截流等河川淨化工程，中央會透過前瞻計畫經費，盡可能給予補助。未來會還給斗六人一條乾淨、美麗的雲林溪，讓雲林溪不僅是雲林新景點，更是台灣的新亮點。



蔡總統並讚揚雲林一直在進步，她說，民進黨在雲林縣執政，一棒接一棒，政績有目共睹，李進勇的投入和付出，相信縣民都感受得到。



蔡總統表示，現在雲林農業產值已經連續3年超過新台幣700億元，每年都是正成長。農產也越做越有特色，去年台灣有第一批香蕉打入中東杜拜市場，這些香蕉就是來自雲林莿桐的黃金蕉，真的很不簡單。1070127



