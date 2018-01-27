綠黨團幹部改選 何欣純莊瑞雄角逐幹事長

（中央社記者陳俊華台北27日電）立法院臨時會下週將結束，民進黨立法院黨團幹事長、書記長也將改選。目前已登記參選幹事長的有黨籍立委何欣純、莊瑞雄，書記長則只有許智傑登記，臨時會結束前會先協調人選。



依據民主進步黨選舉黨團幹部黨團組織規程相關規定，幹事長及書記長任期半年，得連選連任，黨團成員任立法委員達兩屆以上者，得為候選人。



何欣純上午向中央社記者說，很多黨內立委都說這個位子「吃力不討好」，這會期她擔任書記長也已有經驗，應該可以掌握、處理好下會期，「先登記再說」，若有更好的人選大家可以坐下來協調。目前只有她和莊瑞雄登記幹事長，書記長則只有許智傑登記。



何欣純表示，民進黨團總召柯建銘跟她說，在臨時會結束之前找個時間大家聊一聊，用協調的方式產生。記者詢問，若協調不成是否可能會投票？何欣純說，「不會啦」，上會期都協調得很好，這會期應該也可以，只是黨團幹部，不想搞到要投票。



她也說，下會期可能會碰到的就是軍人年改，再來就是空污法、礦業法都列為優先法案，另外還有公司法，行政院會已經討論過很多次，都會是下會期的重大法案。



莊瑞雄受訪時表示，擔任黨團幹部就是替民進黨盡一份心力，尤其現在民進黨執政，社會對民進黨政府有所期待或不滿，希望有志同志大家能發揮凝聚力、共同打拚；至於人選最後還是要協調產生。



許智傑受訪時表示，擔任黨團三長是一個歷練與學習，未來希望所有黨派能多一點溝通、協調，過去兩年大家默契不夠，會期間的休息時間都被臨時會占滿，很多立委都覺得困擾，他覺得將來有機會要讓朝野間的溝通能更好。1070127