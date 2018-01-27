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桃園航空城再公展案聽證 2/3舉行

發稿時間：2018/01/27 15:16

最新更新：2018/01/27 15:16

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（中央社記者劉麗榮台北27日電）內政部今天完成首起聽證案「新竹公道三都市計畫案」，第二場聽證會議將討論桃園航空城特定區再公展修正案縮減127公頃，是否有其合理性及必要性，訂於2月3日舉行。

內政部下午發布新聞稿指出，營建署今天舉行新竹公道三都市計畫案的聽證會議，由教授林明昕及律師高烊輝擔任聽證主持人，針對「新竹市政府規劃內容所採路線方案是否為綜合評估後的最佳方案」爭點，由當事人新竹市政府及利害關係人陳述意見並交互詢答。

內政部表示，會議紀錄將於2月9日到22日於營建署公開閱覽室公開閱覽，讓陳述人或發問人確認，同時也會寄送給與會的當事人及各代理人，並公開在內政部聽證專區，後續將由聽證主持人作成聽證總結，呈現當事人及利害關係人已達成或未達成共識的觀點，及已釐清或未釐清的爭點及事證，併同新竹公道三都市計畫案，提請內政部都市計畫委員會審議，作成決定。

內政部指出，考慮新竹公道三都計案涉及的利害關係人達100多位，因此內政部在去年12月22日通知及公告聽證相關資訊後，於今年1月6日舉行協調會，依據利害關係人是否認同新竹市政府規劃的路線方案為最佳方案，區分為認同方與不認同方，再由內政部人員協助雙方分別委任5位代理人，代表參與正式聽證與準備會議等程序。

內政部說，2月3日將召開第二場聽證會，針對「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫再公開展覽修正草案」再縮減約127公頃，是否有合理性及必要性，進行聽證，將提供全程直播。

內政部指出，桃園航空城案再公展期間計有906件人民陳情案，其中有407件涉及計畫範圍再縮減127公頃部分。內政部都委會專案小組召開過2次會議，獲致初步建議就爭點舉行聽證。都委會採納專案小組建議，決議辦理聽證。

內政部強調，聽證的目的是落實正當法律程序、強化土地決策正當性，透過嚴謹的聽證程序設計，讓不同立場的意見能獲得理性論辯，釐清爭點、辨明案情，以作成正確決策。1070127

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