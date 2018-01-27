農民北上 劉櫂豪推廣台東農產品

民主進步黨立法委員劉櫂豪（左）27日邀請來自台東的農民北上，27、28日兩天共有25攤在「希望廣場」展售農產品。劉櫂豪說，台東環境得天獨厚，農民以友善方式耕種，讓人聯想到高品質、安心的印象。中央社記者陳俊華攝 107年1月27日

（中央社記者陳俊華台北27日電）民主進步黨立法委員劉櫂豪今天邀請台東農民北上，在台北市「希望廣場」展售農產品。劉櫂豪說，台東環境得天獨厚，農民以友善方式耕種，讓人聯想到高品質、安心的印象。



位在台北市北平東路、林森北路口的「希望廣場」是著名的農民市集，劉櫂豪在農曆年前夕，邀請台東農民北上擺攤展售，包括釋迦、咖啡豆、香菇、薑黃粉、池上米、紅藜、茶葉、洛神花及小米酒等特色農產。



劉櫂豪受訪表示，台東縣有非常好的農產品，這次最主要是要讓更多的人了解、食用台東農產品，今、明兩天共邀請25家台東在地農民，把精心栽培的農產品、水果、稻米等帶到「希望廣場」，讓台北消費者體驗到優良農產品，也盼能打通台東農產通路。



劉櫂豪說，台東有得天獨厚的天然環境，農民也以友善的方法耕作，這是大家在強調食安的今天非常重視的事情，使用台東的農產品，會讓人聯想到高品質、非常安心的品牌印象。1070127