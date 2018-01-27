婦聯會駁傳言 未利用資產遂行私心

（中央社記者劉麗榮台北27日電）中華民國婦女聯合會今天發布新聞稿指出，婦聯會絕非國民黨的附隨組織，某些特定媒體污衊婦聯會和前主任委員辜嚴倬雲利用婦聯會資產遂行私心，作不實報導，居心叵測。



婦聯會表示，婦聯會自創立以來，就是以服務國家和人民為職責，從來沒有追求過個人的安逸和享受。



婦聯會說，婦聯會絕不是國民黨的附隨組織，也沒有收取不當黨產的問題，是一個正正當當營運的民間團體，所行都是慈善與公益。 婦聯會的常務委員們都是義務職，潔身自持，不拿任何薪酬。



婦聯會指出，婦聯會的工作同仁都知道自己的職責，是以公益服務為目標，不涉及任何政治活動。在當前與內政部、不當黨產處理委員會是否簽署行政契約的重要時刻，婦聯會同仁均兢兢業業，做好自己分內的工作，某些媒體以「婦聯會人士」名義指責會內高層的說法，純係臆測，背離事實。



婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。



婦聯會31日將召開會員代表大會決定是否與內政部、黨產會簽行政契約，婦聯會主任委員雷倩形容目前局勢「山雨欲來」；依規定，婦聯會內只要超過1/3票數不同意，行政契約就簽不成。1070127