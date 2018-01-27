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傳駁陸加班機申請 陸委會：非所屬權責

發稿時間：2018/01/27 17:42

最新更新：2018/01/27 17:42

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（中央社記者繆宗翰台北27日電）媒體報導，陸委會主委張小月29日將宣布駁回廈航、東航176班春節加班機申請。對此，陸委會發言人邱垂正今天表示，加班機准駁並非陸委會權責，年終記者會只會重申政策立場。

行政院大陸委員會將於29日下午舉行年終記者會，而29日也是政府准駁中國大陸廈門、東方航空176班春節加班機申請的最後時限。

聯合晚報今天報導，若陸方近日仍未回應政府提出的「技術性協商」，張小月將在年終記者會上宣布駁回申請。

對此，邱垂正下午接受中央社記者訪問時表示，加班機准駁權屬交通部民用航空局權限，並非陸委會權責。

他表示，陸委會年終記者會主要將回顧過去一年兩岸關係，並提出未來展望。對M503航路議題，僅會重申、說明政府對飛航及國家安全的政策立場。

中國大陸4日片面宣布開通M503北向與W121、W122、W123銜接航路。儘管民航局與相關航空業者溝通，業者仍舊飛行上述航路。民航局18日證實，暫不核准中國東方航空與廈門航空的176班兩岸春節加班機。

針對加班機航班減少，邱垂正25日曾在陸委會例行記者會上表示，已有國籍航空公司向陸方提出增班申請。以此推論，29日同樣也是陸方准駁國籍航空公司加班機申請的最後時限。1070127

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