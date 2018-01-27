藍軍基市長初選3搶1 沒分裂本錢

國民黨基隆市長初選有基隆市議長宋瑋莉（圖）、前移民署長謝立功、前駐紐西蘭代表介文汲3人參選。宋瑋莉長期深耕地方基層實力雄厚，這次挑戰市長寶座，聲勢浩大，志在必得。（宋瑋莉提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年1月27日

（中央社記者王朝鈺基隆市27日電）國民黨基隆市長初選有基隆市議長宋瑋莉、前移民署長謝立功、前駐紐西蘭代表介文汲3人參選。傳統基隆市政治板塊早已被打破，民進黨執政後，政經生態轉變，藍軍沒有再度分裂的本錢，失去執政優勢的國民黨，提名人要端出牛肉，才有機會。



國民黨基隆市長初選25日至27日間舉行電話民調，市黨部28日上午將舉行記者會公布民調結果，屆時就可大致底定，只待31日中常會正式通過提名。



61歲的宋瑋莉擔任4屆議員，2012年補選當選副議長，2014年起任基隆市議會議長，夫家公公林文龍則連任8屆議員，有「議會長青樹」稱號。已故丈夫林家輝繼承父志也曾任兩屆基隆市議員，之後由宋瑋莉接棒延續政治香火；宋瑋莉長期深耕地方基層實力雄厚，這次挑戰市長寶座，登記初選時又有13名國民黨籍議員陪伴相挺，聲勢浩大，志在必得。





國民黨基隆市長初選有基隆市議長宋瑋莉、前移民署長謝立功（圖）、前駐紐西蘭代表介文汲3人參選。謝立功並提出「基隆新願景，再造北國門」，盼藉由整體都市規劃、港市合作、發展相關產業鏈帶動基隆發展。（謝立功提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年1月27日

55歲的謝立功在2014年九合1選舉臨危受命，取代因涉入弊案遭撤銷提名的前基隆市議長黃景泰，雖然落敗，但外界普遍認為謝立功在短短4個月內就拿下5萬多票可謂「雖敗猶榮」。經過短暫思考後，謝立功選擇「蹲點」基隆，這次捲土重來率先表態爭取黨內提名，決心不言可喻，並提出「基隆新願景，再造北國門」，期盼藉由整體的都市規劃、港市合作、發展相關產業鏈帶動基隆發展。



60歲的介文汲曾任外交部國際組織司副司長、駐歐盟兼駐比利時代表處歐盟事務組長等職務，從事外交工作達30多年來曾派駐過5個國家、7個城市，外交資歷顯赫確實令人驚艷，更是台灣史上首位職業外交官宣布參選。



介文汲自駐紐西蘭代表退休後，去年底宣布參加初選，打破外界原先評估宋瑋莉、謝立功2搶1局面，為黨內初選投入不少變數。他這次參選主打經濟、青年就業和發展觀光，但在「人情味」濃厚的基隆市，知名度相較宋瑋莉、謝立功仍顯薄弱，能否成為「黑馬」就待民調考驗。



相較藍軍初選，已獲民進黨提名的基隆市長林右昌46歲最年輕，他要以「政績」作為連任宣傳利器，讓市民看見他3年多來的努力。他也提及連任後將持續推動「市港再生標竿計畫」，如東岸的多功能國際郵輪轉運中心、軍港和貨櫃場遷移；西岸的「會展旅運智慧大樓」、「文創及郵輪旅運中心」及「北五堵國際研發新鎮」等多項進一步翻轉改造基隆的計畫。



回顧2014年九合1選舉，黃景泰遭國民黨撤銷市長提名後，以無黨籍身份繼續參選，藍軍就此分裂，選舉結果謝立功和黃景泰兩人總計獲8萬3000多票，遠不及林右昌的10萬1010票。



從上次選舉結果不難看出，傳統基隆市「藍6綠4」的政治板塊已經打破，加上民進黨執政後，大環境政經生態轉變，這次藍軍不僅沒有再度分裂的本錢，失去執政優勢的國民黨，最後無論提名何人，勢必要端出更具體、可行的「牛肉」，捨棄「口水選戰」，才能挽回中間選民的支持。1070127



