市長初選參選人合體 陪陳菊發紅包

高雄過好年系列活動27日由三鳳中街率先登場，高雄市長陳菊（前左4）與民進黨籍立委趙天麟（右）、林岱樺（右2）、管碧玲（左）、陳其邁（左2）出席為活動站台。中央社記者陳朝福攝 107年1月27日

(中央社記者王淑芬高雄27日電) 高雄過好年活動登場，高雄市長陳菊今天到三鳳中街發放春節紅包，角逐高雄市長選舉提名的4位民進黨立委都陪同出席，展現風度並營造團結氣勢。



三鳳中街有齊全的南北貨和年節禮品，市府在這裡舉辦過好年活動，還結合店家放送好禮；經發局安排陳菊發送春節紅包，民眾大排長龍等候。



民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委陳其邁、趙天麟、管碧玲、林岱樺等4位參選人全員到齊，難得合體。



陳菊新書日前出版，書中內容引發黨內紛爭，管碧玲也曾出言質疑。管碧玲接受廣播電台專訪時曾表達願向陳菊道歉，媒體詢問是否利用機會向陳菊致意，管碧玲則說，她來陪陳菊發紅包，希望三鳳中街店家生意更好。



稍早也到三鳳中街發放包，趙天麟隨後又和陳菊及其他參選人合體，他表示，參選人聚在一起就像是民主嘉年華會，這樣的畫面很好。



林岱樺也把握機會，和現場民眾握手致意，尋求支持。



陳其邁表示，和其他參選人常常碰面，都是很自然的互動，他和其他參選人有志一同堅持台灣價值、高雄價值，更重要的是要團結合作。



陳其邁今天還在左營區舉辦演講會，宣傳政見和他的參選理念。他說，和其他人不同的是他有5屆立委資歷、擔任過總統府副秘書長、高雄市代理市長；20年磨一劍，他準備好了，要和市民一起尋找實踐「高雄夢」。1070127