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新版護照新增多樣防偽設計 提升安全性

發稿時間：2018/01/28 09:57

最新更新：2018/01/28 10:45

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領事事務局護照行政組組長王北平說明，新版第二代晶片護照有多達14項防偽設計，包含這次出錯而改貼貼紙的所有加簽頁都有顯性與隱性的印刷圖案，且每頁圖案都不相同，大大增加偽造的難度與成本。 中央社記者孫仲達攝 107年1月28日領事事務局護照行政組組長王北平說明，新版第二代晶片護照有多達14項防偽設計，包含這次出錯而改貼貼紙的所有加簽頁都有顯性與隱性的印刷圖案，且每頁圖案都不相同，大大增加偽造的難度與成本。 中央社記者孫仲達攝 107年1月28日

（中央社記者侯姿瑩台北28日電）外交部領務局經過2年多規劃，推出第二代晶片護照，光是在基本資料頁就有多項防偽設計，包括透明化凸起、金屬化凸起、第二影像等，大幅提升護照安全。

領事事務局表示，自民國97年12月29日發行第一代晶片護照以來，護照安全受到世界各國肯定，並有美、英、歐盟等166個國家或地區給予台灣護照持有人免簽、落地簽等簽證便利待遇。為能跟上全球證照防偽技術潮流，並有效防杜護照犯罪不法情事，有必要提升晶片護照防偽功能。

領務局護照行政組組長王北平接受中央社專訪時表示，領務局透過出國參加智慧卡與晶片證照等國際展覽，了解世界趨勢，作為新版護照防偽功能設計的參考。

在一代晶片護照的基礎上，二代晶片護照具有更多防偽功能的設計。王北平說，光是在基本資料頁（第二頁）、內頁第三頁就有多達14項防偽設計，包括基本資料頁防偽膠膜上的金屬化表面凸起、透明化凸起、含有金屬邊線的第二影像、TWN字體縮放特效，以及第三頁的第三影像。

不僅於此，王北平指出，新版護照也全面更新護照內頁圖案，納入台灣各縣市特色景點、地標及風土民情等主題，包括玉山、故宮等，展現「活力台灣」風貌。每一張內頁圖案都不同，若用螢光燈一照，還會跑出隱性圖案，每一頁的隱性圖案也都不一樣，例如，封底頁面的隱性圖案是「台灣加油」。

王北平表示，這些防偽設計為要增加偽造的難度與成本，讓偽造護照變得不可能。簡單來說，二代晶片護照的設計就是「容易辨識、無法偽造」，倘有變造，護照馬上被破壞、失去效力。

歷經2年多的籌備規劃，外交部去年12月25日開始發行第二代晶片護照，不料，隨後被網友發現內頁誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣。之後，領務局停發二代晶片護照，要求合作廠商中央印製廠重新設計桃園機場圖樣，並印製成防偽貼紙貼在更新頁面，貼紙上也加印旅遊小叮嚀；二代晶片護照預計2月初可重新發行。

王北平強調，貼紙的材質與一般簽證貼紙一樣，領務局是護照權責機關，貼上貼紙的護照是有效證件，不會影響民眾出國旅行權益。

王北平也說，海關人員辨別護照真偽，一般最主要是看基本資料頁，呼籲民眾不用擔心內頁第五頁貼上旅遊小叮嚀貼紙的護照會有問題。

他指出，簽證貼紙在國際上使用非常普遍，例如美國簽證也是在護照上貼簽證貼紙。甚至瓜地馬拉也曾採取在護照內頁貼上一張貼紙，延長護照效期的做法。1070128

領事事務局護照行政組組長王北平（圖）表示，雖然發生機場圖案誤植事件，但新版第二代晶片護照內的多項最新防偽技術仍是瑕不掩瑜。中央社記者孫仲達攝　107年1月28日領事事務局護照行政組組長王北平（圖）表示，雖然發生機場圖案誤植事件，但新版第二代晶片護照內的多項最新防偽技術仍是瑕不掩瑜。中央社記者孫仲達攝　107年1月28日
領事事務局護照行政組組長王北平表示，新版第二代晶片護照有多達14項的防偽設計，還有許多暗藏在線條或圖案中的隱藏文字必須用放大鏡才能找得到。中央社記者孫仲達攝 107年1月28日領事事務局護照行政組組長王北平表示，新版第二代晶片護照有多達14項的防偽設計，還有許多暗藏在線條或圖案中的隱藏文字必須用放大鏡才能找得到。中央社記者孫仲達攝 107年1月28日
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