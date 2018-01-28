國民黨目標守住新北 台中打空污牌

（中央社記者謝佳珍台北28日電）中國國民黨布局西元2018年選戰，預計農曆年後展開新北市長選舉黨內初選，目標守住新北執政權；台中市長選舉預計透過全民意調查，農曆年前產生人選，選戰主打空污等民生議題。



新北市是國民黨目前執政縣市，有輸不得的壓力。新北市長朱立倫年底卸任，可能由新北市副市長侯友宜接棒參選，但侯友宜遲未鬆口。



國民黨籍前台北縣長周錫瑋捲土重來，已宣布參選新北市長，28日舉行參選說明會；國民黨籍前新北市議員金介壽15日刊登廣告宣布參選，砲口對準侯友宜，質疑侯友宜買地、蓋樓，錢從哪來？侯友宜則駁斥這是惡意抹黑。



多人陸續表態參選，國民黨新北市黨部規劃農曆年後、最慢3月2日元宵節後公告初選，但尚未定案。



國民黨提名人選未定，反觀民主進步黨，傳出可能派前行政院長蘇貞昌、游錫堃等「天王級」人選應戰，扮演領頭羊角色、炒熱選情，但現年69歲的游錫堃26日表示，不選新北市長的決定至今沒任何改變，要讓年輕人有機會參選。



國民黨組織發展委員會主任委員李哲華表示，兵來將擋，水來土掩。選舉有主客觀條件，除黨內參選人優秀與否，民進黨執政成績優劣與大環境因素都會影響選情。



他說，國民黨透過初選決定新北市長提名人選，無法視民進黨推派的人選再決定由誰披掛上陣，這部分完全操之在別人，但國民黨會全力應戰，延續新北執政。



金介壽炮口對內恐影響團結與選情，李哲華表示，民主機制透過初選就是這樣，希望所有批評都是有所本，勿造成親痛仇快；如果惡意攻訐，會循黨機制處理。



另一方面，國民黨籍立法委員盧秀燕與江啟臣爭取台中市長選舉提名，國民黨提名協調小組決定不公開辦初選，將循「台東模式」，由盧秀燕與江啟臣各挑一家民調公司及一家經雙方同意的民調公司，合計3家於1月底、2月初以全民調定勝負，結果預計農曆年前出爐。



國民黨輔選幹部表示，雖然尋求連任的台中市長林佳龍具現任優勢，但民進黨中央執政引發民怨，林佳龍連任之路勢必受影響，且市政缺失也是林佳龍一大罩門，例如空氣污染問題。



國民黨幹部說，民進黨執政後，因錯誤的能源政策導致台中市空污日益嚴重，黨中央從去年開始主打空污問題，不僅在中央常務委員會多次邀專家報告，也要求中部地區民意代表配合發聲，訴求「拒絕空污、找回藍天」一語雙關，已引起台中市民重視空污問題，未來選戰會主打空污等民生議題，希望奪回台中市。1070128