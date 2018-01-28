綠中生代力拚新北市長 基層傳拱老將再戰

（中央社記者蘇龍麒、溫貴香台北28日電）今年底新北市長選戰被民進黨視為重要灘頭堡，目前表態參選的有中生代立委吳秉叡與羅致政，但黨內也傳出尋找老將、前行政院長蘇貞昌或游錫堃等人再戰聲，仍待整合。



新北市長一役對民主進步黨有多重要，兼任民進黨政策委員會執行長的民進黨籍立委段宜康分析，今年選舉可能有些縣市攻不下，有些還會失守，新北市變關鍵。假設掉2、3個縣市，如果新北市可攻下，可能大家還會解讀成是大勝。



他說，兩黨對決最有戲的應是新北，有重大戰略意義，新北選舉會變成今年選戰領頭羊，如果民進黨推出的參選人實力跟中國國民黨比較懸殊，會變得像高雄市、台南市那樣（選情一面倒），對民進黨不利，民進黨必然會找最強參選人，新北勝負會牽動各地選情。



目前民進黨內有吳秉叡與羅致政積極爭取提名，兩人動作頻頻，積極跑行程，連過年的春聯、過年小物都在比拚。



總統府資政吳澧培表示，吳秉叡、羅致政都是中生代，不是沒勝算，但表態這麼久，民調始終沒上來，對民進黨而言，新北市一役有輸不得的壓力，有點沉重。



吳澧培說，游錫堃已表態不選，蘇貞昌勝算較大，但蘇貞昌如果要參選將陷入兩難，吳秉叡是子弟兵，要蘇貞昌請吳秉叡不要參選，蘇貞昌開不了口，須兼任民進黨主席的總統蔡英文出馬，說服吳秉叡讓蘇貞昌參選，才有正當性。



新北市議員何博文說，要以勝選為最主要考量，現階段想參選的立委如果民調拉不起來，就需「院長級」參選者，凝聚綠營支持者向心力，他認為蘇貞昌、游錫堃與賴清德都不錯、都會贏。



新北市議會副議長陳文治說，他建議黨中央應宣示，再給已表態參選者一點努力時間與空間，如果到3月還差對手一段距離，就應考慮其他人，包括考慮「院長級」人選。他目前支持吳秉叡，如果未來「院長級」人選參戰，就會支持戰力最強、最有能力勝選者。



他說，今年選舉，民進黨可能輸掉幾個執政縣市，因此一定要拿下台北市與新北市，台北市與新北市一定要有強棒當領頭羊，才能讓人較安心，否則政局會處於不穩定狀況。



不過，身為蘇貞昌子弟兵的吳秉叡說，蘇貞昌民調高是過去台北縣長任內做實事，加上衝衝衝的魄力，10多年來到現在還為人津津樂道，基層很扎實。



他說，過去媒體也傳過台北市副市長陳景峻、行政院發言人徐國勇要參選新北市長，目前看來都不是真的，現在被點名的賴清德不可能選、游錫堃不會選、蘇貞昌還支持他，要蘇貞昌怎麼選？



吳秉叡表示，游錫堃在新北市行程不多，主要就是跑同鄉會、公會，蘇貞昌大部分行程都與他或與女兒、民進黨籍立委蘇巧慧一起跑，「沒有一場為個人跑的活動」。



羅致政說，如果黨中央認為天王參戰有勝選機會，就尊重黨中央決定，「如果未來黨中央有什麼評估需要我們，就要讓自己先準備好」，總不能到時才準備。



蘇巧慧說，28日要與吳秉叡一起到新北市樹林區最大的宗教中心濟安宮參拜祈福後，到附近的保安市場一起發送過年小物菜瓜布與抹布，以行動力挺吳秉叡。



至於媒體、黨內點名蘇貞昌參選新北市長，蘇巧慧說，蘇貞昌很受歡迎，也很認真為吳秉叡加油，會一起幫吳秉叡衝到更好，讓大家看到吳秉叡的努力，希望把這種高支持度轉給吳秉叡。



據了解，蘇貞昌原本要陪蘇巧慧到鶯歌菜市場發送過年小物，在媒體追問是否參選新北市長後，思索要取消行程，希望媒體聚焦在吳秉叡。1070128