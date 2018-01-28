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選戰藍營要打空污 林佳龍：不要口水

發稿時間：2018/01/28 10:03

最新更新：2018/01/28 10:03

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）對於國民黨陣營將於台中市長選戰中主打空污議題，台中市新聞局長卓冠廷今天表示，改善空污應為全民運動，而非政治人物的選舉運動，希望不要用口水淹沒市府改善空污的努力。

空污問題是近來備受各界關切的民生問題之一，也成為藍綠陣營攻防的焦點，林佳龍表示，空污一直是他最重視的議題，從擔任立委時就大力主張修正空污法，就任市長後也立即邀集專家學者、環保團體跨局處成立「空污減量小組」，擬訂並推動86項減量措施，其中19項為全國首創或領先作為。

今年起改善空污的具體作為，林佳龍指出，將進一步推出防治空污「三支箭」，包括今年底不分大小燃油鍋爐全數汰換為燃氣鍋爐；配合環保署補助推動綠色交通，讓台中目前全國最多70輛電動公車，倍增為150輛電動公車；另外，原有1000家餐飲業者油煙污染管制改善，將再加碼列管達到2000家。

對於藍營將於選戰中主打空污議題，卓冠廷說，改善空污應為全民運動，而非政治人物的選舉運動，林佳龍與所有市民一樣期待良好的空氣品質。為此，林佳龍在擔任立法委員期間就已經提案修正空污法，任內也制定「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，現在已經成為要求台中火力發電廠減煤的利器。

卓冠廷指出，台中市的空污防制獲得官方與民間的肯定，不僅因協調公私場所降載成果表現六都第一，獲頒新台幣1000萬元獎勵金，長期關心空氣品質議題的中興大學教授莊秉潔，也肯定市府補助汰換燃油鍋爐等政策，市府更史上首次削減中火500萬噸生煤許可量，這都是過去國民黨執政時，無法達到的成果。

卓冠廷強調，政治人物爭取支持應秉持良心，不能到了選舉，就用錯誤數字抹黑批評，用口水淹沒市府改善空污的努力，如果有政治人物企圖以空污議題獲取政治利益，其實逃不過市民雪亮的眼睛，會被市民看破手腳。1070128

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