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新南向工作小組 賴揆核定鄧振中領軍

發稿時間：2018/01/28 10:21

最新更新：2018/01/28 10:21

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（中央社記者顧荃台北28日電）行政院政務委員鄧振中今天表示，行政院長賴清德日前已核定新南向工作小組10名成員，由他擔任召集人，並納入外交部次長吳志中、經濟部次長王美花等9名次長級成員。

總統蔡英文去年12月指示，107年起國安會成立「新南向政策專案小組」，由秘書長任召集人，統籌新南向政策相關策略研習及規劃幕僚工作；行政院經貿談判辦公室也要進一步強化執行能量，可成立「新南向工作小組」，和「新南向政策專案小組」相互配合。

鄧振中身兼經貿談判辦公室總談判代表，他上午告訴中央社記者，賴清德日前已核定工作小組成員，包括吳志中、王美花、教育部次長姚立德、工程會副主委顏久榮、衛福部次長何啟功、農委會副主委陳吉仲、國發會副主委邱俊榮、僑委會副委員長呂元榮、交通部次長祁文中等人。

鄧振中表示，該小組原則上每個月都會召開一次會議，工作小組成員皆為次長級，相信能更有組織與協調功能。平日小組執行工作，則由經濟部國貿局長楊珍妮負責。

鄧振中說，新南向工作小組重點，將以鄰近台灣的國家為主，包括去年成功簽署投資保障協定（BIA）的菲律賓，以及越南、泰國、印尼與馬來西亞等國；另外印度與澳洲因為市場較大，也列為重點工作國家。1070128

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