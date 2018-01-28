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婦聯會31日開大會 雷倩：變成爭經營權戲碼

發稿時間：2018/01/28 11:15

最新更新：2018/01/28 11:15

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（中央社記者謝佳珍台北28日電）中華民國婦女聯合會主委雷倩今天表示，外力的介入，讓31日臨時會員大會已演變為上市公司爭奪經營權的戲碼，幾乎不可能是由會員姊妹親自參加，以風雨同舟的心態共同決議。

婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。

三方協商的行政契約文本已大致底定，婦聯會31日將召開會員代表大會，討論並表決是否簽署行政契約。不過，內部卻傳出不同聲音。

雷倩26日形容目前局勢「山雨欲來」，上午再透過臉書以「忍辱負重、風雨同舟」為題發文表示，民主進步黨污名化婦聯會為「官夫人俱樂部」，並攻擊常委們年紀太大。最新介入的各方勢力在試圖翻案過程中，也從不考慮常委會的決議與理由，彷彿她們真的只是一群老太太。

不過，雷倩說，任何人只要願意查閱資料，就可以知道從民國105年年初立法院發動對婦聯會的攻擊起，這群經歷過大風大浪的婦女，在前主委辜嚴倬雲領導下，一夕之間從原來從事公益服務社會的社團領袖，轉變為必須面對公權力大刀的危機處理者，而且從容若定、進退有節。

雷倩接著從105年3月28立法院要求內政部調查「勞軍捐」，政府機器開始轉動、105年11月28日立委決議內政部3個月內應對婦聯會提出撤銷、解散處分談起，到黨產會去年3月28日決議舉行附隨組織及不當黨產聽證會、內政部去年6月7日第15次發文要求提供勞軍捐文件，首度稱逾期將撤免主委、去年7月婦聯會派代表與政府密集展開協商的過程。

雷倩表示，面對時空背景、法規環境與社會氛圍的劇烈變化，常委會明白原先以「政治團體」登記的組織必須轉型，但在槍彈、鐵鎚與木棒間，在許多組織（如紅十字會、救國團、農田水利會）陸續被強勢政府運用公權力或被廢法、或被凍結資產、或完全喪失自主性的此刻，要如何轉進才能保住公益性的婦聯會？要如何才能讓旗下公益團體生存運作？更重要的，面對民進黨中鷹派的各種作為，如何才能確保婦聯會的歷史與尊嚴不被糟蹋？

她說，為了這些難題，陸續產生各種方案，常委們光是去年2月至10月底，就開了26次臨時常會，12次談話會，商議如何因應情勢及談判過程中對方的要求，並數次做出已過底線不惜破局的決議。

雷倩表示，外力的介入，讓1月31日臨時會員大會已演變為上市公司爭奪經營權的戲碼，幾乎不可能是由會員姊妹親自參加，以風雨同舟的心態共同決議。1070128

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