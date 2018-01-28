潘維剛：行政契約喪權辱會 反對簽署

（中央社記者謝佳珍台北28日電）中華民國婦女聯合會常務委員潘維剛今天說，拒絕接受喪權辱會、違法違憲的行政契約，既然委屈不能求全，和解無法共生，堅決反對簽署；她贊同讓4大會計師進入查帳，以彰公信。



婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。



三方協商的行政契約文本已大致底定，婦聯會31日將召開會員代表大會，討論並表決是否簽署行政契約。不過，內部卻傳出不同聲音。



潘維剛上午透過臉書，以「讓陽光照進婦聯，讓正義照耀台灣」為題發文指出，婦聯會最近許多風風雨雨，外有民進黨政府磨刀霍霍，內有高層力主簽約解散投降。



她說，國民黨歷任領導人從未介入、干涉婦聯會的會務，婦聯會從來不是任何政黨的附隨組織，民進黨政府明知無法認定婦聯會為國民黨的附隨組織，卻對擔任主任委員的辜嚴倬雲百般威脅，要求承諾捐出9成資產、解散、並承諾由政府派員介入婦聯會旗下財團法人董事會，卻拒絕承認婦聯會不是附隨組織，更拒絕承諾政府不再持續追殺婦聯會跟相關基金會，辜嚴倬雲自然無法接受這種「不清不楚的和解」。



潘維剛表示，民進黨政府眼見強逼不成，竟蠻橫地違法撤免辜嚴倬雲及副主委葉金鳳的職務，並持續要脅婦聯會必須簽署不公不義的行政契約，眼看這個野蠻的政府即將得逞，她和其他長年參與婦聯會的姊妹們，深感「好人的沉默，就是惡人橫行的根源」，決定站出來，捍衛婦聯會及辜嚴倬雲的名譽。



她表示，婦聯會現任主委雷倩一上任就代表婦聯會與內政部、黨產會簽署行政契約備忘錄，承諾在4個月內解散婦聯會、捐出9成資產，並允許政府得違法派任1/3的董事到婦聯會旗下的4個基金會。



不過，潘維剛說，在簽署備忘錄之後，政府卻強調，將持續調查婦聯會的政治檔案，也將持續調查婦聯會曾經捐款的醫療機構以及學校，她不禁要問，簽約之後，婦聯會除了自我了斷，到底如何維護婦聯會清譽與基本權益卻不清不楚隻字未提，令人費解。



潘維剛表示，雷倩一方面高呼民進黨政府的作為不公不義，另一方面卻迫不及待地要在1月31日的會員代表大會上決議和民進黨政府簽約。她必須嚴正呼籲婦聯會各位姐妹，要拒絕接受這樣喪權辱會、違法違憲的行政契約。



潘維剛說：「既然委屈不能求全，和解也無法共生，我們堅決反對簽署行政契約，我們絕對不能成為不義之徒的共犯，我們贊同辜媽媽的主張，讓四大會計師進入婦聯會查帳，以彰公信，我們面對政府的無理要求，絕對不會屈服，而會奮戰到底，請各位婦聯會的姊妹們，攜手同心，讓陽光照進婦聯會，讓正義照耀台灣。」1070128