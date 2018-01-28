周錫瑋宣布參選 陳景峻：藍營風暴起

國民黨籍前台北縣長周錫瑋28日宣布參選新北市長。也有意角逐的民進黨籍台北市副市長陳景峻（右3）說，新北市副市長侯友宜仍遲未表態，「國民黨風暴才剛開始」。中央社記者黃麗芸攝 107年1月28日

（中央社記者林長順、黃麗芸台北28日電）前台北縣長周錫瑋今天宣布參選新北市長。也有意角逐的台北市副市長陳景峻說，新北市副市長侯友宜仍遲未表態，「國民黨風暴才剛開始」。民進黨立委吳秉叡則說，這是國民黨黨內的事。



國民黨籍前台北縣長周錫瑋今天舉行說明會宣布參選新北市長，上千人到場支持，前台北縣政團隊包括前文化部長洪孟啟、前內政部長李鴻源、現任台北市副市長鄧家基等人都到場支持。



民進黨籍台北市議員張茂楠今天舉辦「發送年菜給獨居、中低收入戶老人」寒冬送暖公益活動，前副總統呂秀蓮和陳景峻都共襄盛舉。



民進黨籍的陳景峻會後受訪時認為，周錫瑋宣布參選，但新北市副市長侯友宜遲未表態，但又享有許多行政資源，難怪周錫瑋會跳腳，這對初選會產生不公平現象。





民主進步黨立法委員吳秉叡（右）、蘇巧慧（左）28日在樹林濟安宮及保安市場，進行「大秉掃」菜瓜布及新春抹布小物發放。對於前台北縣長周錫瑋宣布參選新北市長，吳秉叡表示，這是國民黨內的事情。中央社記者林長順攝 107年1月28日

另一方面，也有意角逐新北市長的民主進步黨立法委員吳秉叡今天說，周錫瑋宣布參選是參加國民黨黨內初選，是國民黨內事情。民進黨預計在3月底、4月初徵召。



吳秉叡與立法委員蘇巧慧上午在樹林濟安宮及保安市場，進行「大秉掃」菜瓜布及新春抹布小物發放，活動前接受媒體訪問時，做上述表示。



吳秉叡說，他現在要做實事，讓大家知道他有服務的誠意和能力，他會秉持前台北縣老縣長蘇貞昌「衝衝衝、拼縣政」的精神，讓新北市向前衝。1070128