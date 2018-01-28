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關鍵字： 張泰山宋瑋莉謝立功戴資穎
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基隆初選民調誤植 國民黨要民調公司提報告

發稿時間：2018/01/28 17:14

最新更新：2018/01/28 19:14

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國民黨基隆市黨部28日公布黨內市長初選民調結果，但因全方位民調公司誤將「政黨對比支持率」和「黨內互比支持率」數據對調（圖），導致前移民署長謝立功勝出，經再次計算後，改由基隆市議長宋瑋莉勝出。中央社記者王朝鈺攝　107年1月28日國民黨基隆市黨部28日公布黨內市長初選民調結果，但因全方位民調公司誤將「政黨對比支持率」和「黨內互比支持率」數據對調（圖），導致前移民署長謝立功勝出，經再次計算後，改由基隆市議長宋瑋莉勝出。中央社記者王朝鈺攝　107年1月28日

（中央社記者謝佳珍台北28日電）中國國民黨基隆市長黨內初選，民調數據誤植搞烏龍。國民黨組織發展委員會主委李哲華今天表示遺憾，將要求民調公司提檢討報告，明天也將召開專案會議檢討，避免疏失再發生。

國民黨基隆市黨部今天公布黨內市長初選民調結果，原本由前移民署長謝立功以些微差距勝出，但之後傳出民調相關數據計算有錯誤，經重新計算後確定由基隆市議長宋瑋莉出線。

李哲華下午告訴中央社記者，民調數據誤植的全方位民調公司，是經由黨中央核定8家民調公司其中1家，交由候選人挑選。

他說，基隆市黨部上午公布3家民調結果，全方位的民調結果與其他兩家趨勢不同，工作人員離開基隆市黨部後把民調數據重新跑過，發現將占85%的對比式民調與占15%的互比式民調數據填錯。

未來是否不把全方位民調公司列為辦理初選民調機構？李哲華說，全方位出現重大瑕疵，會要求提出檢討報告，再決定後續如何處理。

李哲華表示，民調誤植，影響初選公平性，發現錯誤後，國民黨秉持面對現實、不掩蓋錯誤的立場，解決問題，否則擬參選人對未來初選公平公正會產生質疑。

他說，未來對於民調會更嚴謹要求，擬研究將現行當場公布彌封民調數據的做法，改為拆封彌封民調後當場再跑一次數據，以昭公信。1070128

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