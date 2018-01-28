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副手為周錫瑋站台 柯文哲：政治不脫人情世故

發稿時間：2018/01/28 18:10

最新更新：2018/01/28 18:30

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（中央社記者唐佩君阿姆斯特丹28日專電）台北市長柯文哲今天表示，台北市副市長鄧家基為老長官周錫瑋參選新北市長站台，事前先來詢問意見，「我說沒問題」，因為政治不脫人情世故。

柯文哲本地時間昨晚抵達阿姆斯特丹，今天一大早8時30分展開考察行程，上午在駐台荷蘭貿易暨投資辦事處安排下，荷蘭住宅聯盟顧問代表向柯文哲簡報阿姆斯特丹城市規劃。柯文哲更進一步了解荷蘭都市更新及社會住宅規劃。

了解阿姆斯特丹社會住宅比例達到30%，柯文哲表示，反觀台北才0.68%，落後太多，在基本結構沒解決下，高房價有其道理，至於台北市政府的目標？他回答當初是訂5%，但8年要拚到不容易。

會後柯文哲受訪，由於今天周錫瑋宣布參選新北市長，媒體詢問鄧家基前往站台一事，柯文哲說出國前鄧家基很客氣詢問能否去，因為周錫瑋是鄧家基的老長官，政治不脫人情世故，「我說沒問題」。

媒體再追問，台北市另一位副市長陳景峻也有意參選新北市長，這樣會不會有點尷尬，柯文哲則重覆說政治還是要符合人情世故。

今天出席的駐荷蘭代表周台竹致詞時表示，已經10餘年沒有台北市長來訪，今天星期天是歐洲人很重要休息日，荷方還特別來簡報，顯示對柯文哲的重視。1070128

延伸閱讀》柯文哲抵荷蘭 被升等豪經艙說沒感差別

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