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綠4縣市長初選1/30前協調 目前沒人退選

發稿時間：2018/01/28 18:24

最新更新：2018/01/28 18:34

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（中央社記者范正祥台北28日電）民主進步黨2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名選舉登記已於1月19日截止，根據初選時程，登記參選者可先行溝通協調至1月30日前截止，目前沒有人退選。

民進黨4縣市長提名初選共15人登記參選，其中台南市6人角逐最激烈，高雄市則是4名現任立法委員競爭。中央執行委員會1月24日通過全部參選人資格審查。

依照初選時程，如果1月30日前溝通協調有退選情形者，31日中央常務委員會將同意協調退選名單及同額競選的縣市停辦民意調查；如果無法達成協議，由中央黨部於3月5日至9日辦理民調決定提名人選，3月14日中執會公告提名名單。

民進黨於1月23日晚間召開高雄市長提名初選協調會議，這也是第一場協調會議，4位參選人陳其邁、管碧玲、林岱樺、趙天麟都參選堅定，但也都同意不互相攻訐、維持團結；因為國民黨參選人尚未明朗，4人同意採取互比式民調。

民進黨接著1月25日晚間召開台南市長提名初選協調會議，6位參選人葉宜津、黃偉哲、顏純左、李俊毅、王定宇、陳亭妃也都參選堅定，並都同意維持黨內團結、不互相攻訐，也同意採取互比式民調。

目前尚待宜蘭縣長和嘉義縣長的提名初選協調做出決定。其中，登記宜蘭縣長初選參選者有3人，包括參選人陳歐珀、謝燦輝及江永和。登記嘉義縣長初選參選者有2人，分別是參選人張明達和翁章梁。競爭也都非常激烈。1070128

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