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柯文哲訪荷受禮遇 赴VVIP包廂看足賽

發稿時間：2018/01/28 19:17

最新更新：2018/01/28 21:22

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台北市長柯文哲（左2）在荷蘭考察市政受到禮遇，今天烏特勒支市長范贊能（左3）邀請他至VVIP包廂觀賞甲級足球聯賽。（駐荷蘭代表處提供）中央社記者唐佩君阿姆斯特丹傳真　107年1月28日台北市長柯文哲（左2）在荷蘭考察市政受到禮遇，今天烏特勒支市長范贊能（左3）邀請他至VVIP包廂觀賞甲級足球聯賽。（駐荷蘭代表處提供）中央社記者唐佩君阿姆斯特丹傳真　107年1月28日

（中央社記者唐佩君阿姆斯特丹28日專電）台北市長柯文哲訪歐在首站荷蘭受到禮遇，今天除與烏特勒支市長共進午餐，荷方還特別安排他進入VVIP包廂觀賞甲級足球聯賽。

柯文哲本地時間昨晚抵達阿姆斯特丹，今天一大早展開考察行程，上午荷蘭住宅聯盟顧問代表，在駐台荷蘭貿易暨投資辦事處安排下，向柯文哲簡報阿姆斯特丹城市規劃，中午則轉赴烏特勒支市（Utrecht）。

柯文哲受到烏特勒支市市長范贊能（Jan van Zanen）熱情歡迎，不但共進午餐，今天週日適逢荷蘭甲級足球聯賽，還特別安排柯文哲進到即使有錢也不一定能進入的球場VVIP級包廂看球。

范贊能在荷蘭也是高知名度的政治人物，據荷方指出，2003年至2008年期間擔任現今荷蘭執政黨自民黨（Volkspartij voor Vrijheid en Democratie，VVD）主席，2005年至2013年，出任阿姆斯特文市（Amstelveen）市長， 2014年就任烏特勒支市市長，2015年6月起擔任荷蘭城市聯會（Vereniging van Nederlandse Gemeenten，VNG）主席，對外代表荷蘭所有城市。

烏特勒支市是荷蘭水路、鐵路、公路、經濟的樞紐，也是荷蘭人均碳排放最低的城市，在自行車、無人駕駛捷運、智慧交通、電動車快速充電系統等方面具先進發展經驗。1070128

台北市長柯文哲（左2）訪歐抵達首站荷蘭，28日烏特勒支市長范贊能（右2）特別邀請他觀賞甲級足球聯賽，並致贈寫有他姓氏的7號球衣。（駐荷蘭代表處提供）中央社記者唐佩君阿姆斯特丹傳真　107年1月28日台北市長柯文哲（左2）訪歐抵達首站荷蘭，28日烏特勒支市長范贊能（右2）特別邀請他觀賞甲級足球聯賽，並致贈寫有他姓氏的7號球衣。（駐荷蘭代表處提供）中央社記者唐佩君阿姆斯特丹傳真　107年1月28日
台北市長柯文哲（前右三）今率團展開荷蘭市政考察之旅，中午前往烏特勒支市足球場觀賞甲級聯賽。中央社記者唐佩君阿姆斯特丹攝　107年1月28日台北市長柯文哲（前右三）今率團展開荷蘭市政考察之旅，中午前往烏特勒支市足球場觀賞甲級聯賽。中央社記者唐佩君阿姆斯特丹攝　107年1月28日
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