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關鍵字： 張泰山宋瑋莉謝立功戴資穎
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民調烏龍 國民黨基隆市長提名恐延後

發稿時間：2018/01/28 20:40

最新更新：2018/01/28 20:40

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（中央社記者王朝鈺基隆市28日電）全方位民調公司誤植國民黨基隆市長民調初選數據，導致原本由前移民署長謝立功勝出，經統計後改為基隆市議長宋瑋莉排序第一。市黨部表示，不排除提出損害求償，提名作業恐將延後。

市黨部發布新聞稿指出，上午公布民調結果原由謝立功勝出，因全方位民調公司發現與另兩家民調公司趨勢有誤，經確認後發現將占85%的「政黨對比支持率」及占15%的「黨內互比支持率」誤植，造成統計結果錯誤。

基隆市黨部立即於下午3時召開選監會議，請全方位民調公司提出說明，並拆封民調公司封裝原始民調資料光碟，現場讀取資料並統計數據，經全方位民調公司重新統計後，謝立功、宋瑋莉及前駐紐西蘭代表介文汲「政黨對比」及「黨內互比」分別為42.544%、37.717%、19.739%與54.670%、39.971%、5.359%。

經與典通民調及世新民調數據平均後，謝立功、宋瑋莉及介文汲平均支持率分別為39.925%、41.493%和18.582%，由宋瑋莉勝出。

市黨部表示，會中因謝立功對於民調作業提出質疑，市黨部將取消原定明天上午召開的市黨部委員會核備提名人選會議，並擇日邀集3名擬參選人及3家民調公司召開選監會議釋疑。

市黨部選監小組召集人吳進乾表示，對於民調公司疏失造成的傷害和質疑感到遺憾，但黨部民調作業公平、公開、公正，記者會前也完全不知道3間民調公司的數據，黨部也在第一時間請民調公司當場試算民調資料並說明釋疑，希望將傷害降到最低。1070128

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